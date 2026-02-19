El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) abrió el miércoles 18 de febrero una nueva convocatoria de becas internacionales en alianza con la Broward International University (BIU), institución de educación superior de los Estados Unidos.

Según destacó Icetex en un comunicado, esta convocatoria permitirá a profesionales colombianos cursar maestrías virtuales con una financiación del 70 % del valor de la matrícula.

Detalla que la convocatoria contempla 40 becas para programas de maestría en diferentes áreas del conocimiento:

Master in Business Administration

Master in Virtual Education

Master en Administración de Negocios

Master en Administración de Negocios Project Management

Master en Administración de Negocios con concentración en Gestión Deportiva

Master en Administración de Negocios con concentración en Emprendimiento

Master en Administración de Negocios con concentración en Coaching y Liderazgo

Master en Administración de Negocios con concentración en Gestión de la Salud

Master en Administración de Negocios con concentración en Marketing Digital

Master en Administración de Negocios con concentración en Inteligencia Artificial

Master en Administración de Negocios con concentración en Transformación Digital y Desarrollo de Negocios

Master en Administración de Negocios con concentración en Gestión de Negocios Internacionales

Master en Administración de Negocios con concentración en Contabilidad

Maestría en Ciencias de la Educación Virtual con concentración en Transformación Digital Educativa

Maestría en Ciencias de la Educación Virtual con concentración en Liderazgo y Sostenibilidad

Maestría en Ciencias de la Educación Virtual con concentración en STEM

Maestría en Ciencias de la Educación Virtual con concentración en Inteligencia Artificial en Educación

Maestría en Ciencias de la Educación Virtual con concentración en Neurociencia Aplicada a la Educación

CSE - Master en Ingeniería de Software Informático con concentración en Inteligencia Artificial

Los programas tienen una duración aproximada de 18 meses, se desarrollan en modalidad 100 % online y ofrecen titulación oficial estadounidense (USA Degree).

Además, casi todos los programas se imparten en idioma español, con excepción de Master in Business Administration y Master in Virtual Education, según se detalla en el sitio web de Icetex.

El inicio de clases sería en abril de este mismo año.

¿Quiénes pueden postularse?

Los requisitos para participar en la convocatoria de becas internacionales en alianza con la Broward International University (BIU) son:

Debe ser profesional universitario colombiano.

Residente en Colombia o colombiano en el exterior.

Mayor de 21 años y menor de 65 años a la fecha de cierre de la convocatoria.

Experiencia profesional mínima de 12 meses.

Promedio académico de pregrado igual o superior a 3,8.

Carta de admisión definitiva expedida por la Broward International University al momento de la postulación.

“El acceso a educación de posgrado de alta calidad, con modalidades flexibles y alcance internacional, es fundamental para fortalecer el talento humano del país. Estas becas permiten que más profesionales colombianos se formen sin salir de su territorio y con estándares académicos globales”, afirmó Vanessa Caicedo, jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales del Icetex.

Plazos de la convocatoria

La convocatoria estará abierta hasta las 5:00 p. m. del 2 de marzo de 2026, y el proceso de postulación debe realizarse exclusivamente a través de la plataforma oficial del Icetex.

La preselección estará a cargo de la Comisión Nacional de Becas y la selección final será realizada por la universidad oferente.

Encuentre toda la información de esta convocatoria en el sitio web oficial de Icetex, sección becas vigentes: https://web.icetex.gov.co/es/-/febr-becas-70-broward

Recuerde que todos los trámites con la entidad se deben realizar de manera directa, sin intermediarios. Estos requerimientos no tienen costo, y la entidad reitera su llamado para que las y los aspirantes de las convocatorias no se dejen engañar por tramitadores. Quienes conozcan estos casos, deben reportarlos al correo denunciatramitadores@icetex.gov.co.