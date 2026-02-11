El general Edwin Urrego, con más de tres décadas portando el uniforme, fue llamado a calificar servicios en la Policía Nacional luego de que el presidente Gustavo Petro lo señalara por un supuesto intento de poner droga en el vehículo presidencial para aparentemente torpedear la reunión del 3 de febrero pasado con su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump.

Para ello, el Gobierno expidió el Decreto 0147 para el retiro del servicio activo del brigadier general Urrego Pedraza, firmado este 11 de febrero por el viceministro de Políticas de Defensa y Seguridad, encargado de las funciones del Ministerio de Defensa, Javier Andrés Baquero.

El oficial continuará en pagaduría durante tres meses.

“Hay un general que ordené retirar de la Policía. Tiene una orden extraña, que no le dimos nosotros, de llenar mi carro de narcóticos y evitar mi reunión con Trump. Eso me pone en alerta, porque eso viene desde octubre del año pasado”, dijo Petro en el Centro de Convenciones de Montería.

Luego, el mandatario señaló al ministro del Interior, Armando Benedetti, y le dijo: “Tiene que ver con usted… le allanó su casa, era para eso”, refiriéndose al allanamiento realizado hace algunos meses en la capital atlanticense por orden de la Corte Suprema de Justicia contra la casa del jefe de la cartera política en medio de un proceso que le sigue el alto tribunal y cuando el general Urrego era comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Urrego también ha sido jefe de la Seccional de Policía Judicial en el Departamento de Policía Cauca, jefe de investigación en la Dijín, director de la Escuela de Investigación Criminal, subdirector de la Dijín, director de Investigación Criminal e Interpol y comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Ha recibido 217 felicitaciones y 62 condecoraciones.