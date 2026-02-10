El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) confirmó que, aunque las precipitaciones han mostrado una leve reducción, las alertas hidrológicas continúan activas en varias regiones del país. Las autoridades sostienen que el rezago de las cuencas y los niveles elevados de los ríos mantienen latente el riesgo de inundaciones.

Según explicó la directora del IDEAM, Ghisliane Echeverry, el comportamiento climático actual es atípico, ya que no se ha consolidado plenamente la temporada seca que usualmente caracteriza los meses de enero y febrero. Esto ha impedido que los cuerpos de agua regresen a niveles normales, favoreciendo que incluso lluvias moderadas eleven los caudales.

“Aunque llueva menos, la respuesta de los ríos tiene un rezago y las inundaciones no bajan fácilmente”, dijo en diálogo con ‘la FM’.

La funcionaria aclaró que, aunque no se esperan picos de lluvia tan intensos como los registrados a inicios del mes de febrero, la acumulación de agua en cuencas fluviales sigue siendo una preocupación para las autoridades. Esta situación ha obligado a mantener en vigilancia las zonas más vulnerables.

“En los primeros siete días de febrero, con la llegada del primer frente frío, cayó el agua que se esperaba en un mes en las zonas afectadas. Por ahora no se esperan más picos de precipitaciones, pero en marzo llegará la temporada de lluvias y se podrían recrudecer las emergencias.”, afirmó Echeverry.

En cuanto al comportamiento regional del clima, el IDEAM señaló que el Caribe podría experimentar condiciones relativamente secas durante lo que resta de febrero, pero la entrada de humedad desde la Amazonía y la región Andina podría contrarrestar esa tendencia en algunos sectores.

“Estamos ante una crisis climática que está desacomodando las temporadas conocidas de lluvia y sequía”, aseguró.

De igual forma, se informó que el Pacífico colombiano mantiene precipitaciones constantes, complicando aún más la dinámica de las cuencas hidrográficas en esa área.

Finalmente, las autoridades ambientales recordaron que la capacidad de predicción de ciertos fenómenos, como frentes fríos, es limitada a pocos días, por lo que recomiendan a la población y a entidades territoriales mantenerse informadas y tomar medidas preventivas ante posibles crecientes súbitas o desbordamientos.

“Tenemos monitoreo 24/7, pero hay fenómenos que, por su naturaleza, no se pueden predecir con una semana de antelación”, manifestó la funcionaria.

Además, explicó el tercer frente frío “que viene del norte ya se está alejando y no tendrá incidencia sobre nuestro territorio”.

Sin embargo, afirmó que la situación que se registra en Córdoba, donde más de 14.000 damnificados, es “evento inusual, histórico e imprevisible (…) Se juntaron la crisis climática con territorios muy vulnerables”.