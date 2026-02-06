Este viernes 6 de febrero se llevó a cabo la reunión entre las cancilleres Gabriela Sommerfeld, de Ecuador, y Rosa Villavicencio, de Colombia, en la que se buscó abordar de manera integral la relación bilateral en materia de seguridad, control fronterizo, energía y comercio; sin embargo, no se logró una pronta solución a la crisis comercial.

La cancillería de Ecuador indicó que durante el encuentro en las delegaciones de Ecuador y Colombia se acordaron medidas para avanzar “en la coordinación de acciones en materia de seguridad fronteriza y reforzar las estrategias para luchar contra el crimen organizado transnacional”.

A través de un comunicado, la cancillería explicó que en el encuentro también se analizó “el estado de la cooperación en materia de energía, mecanismos para hacer más expedita la colaboración en el ámbito judicial y se acordó tratar de manera integral los temas pendientes de solución en la relación comercial bilateral.”

Por su parte, la cancillería de Colombia reveló que durante la reunión solicitó la suspensión de la resolución arancelaria del 30% adoptada por el Servicio de Aduanas del Ecuador (SENAE) el 24 de enero de 2026, mientras los dos gobiernos adelantan las conversaciones con el fin de llegar a acuerdos de mutuo beneficio; sin embargo, el Gobierno del Ecuador manifestó que evaluará esta solicitud en una etapa posterior, cuando se llegue a un acuerdo en relación con los demás temas tratados durante la reunión.

En respuesta a esto, el Gobierno de Colombia anunció expedirá el decreto de aranceles por razones de seguridad, cuya firma se había aplazado a la espera de acuerdos más inmediatos.

Además, este viernes se presentará una demanda ante la Comunidad Andina de Naciones por el desconocimiento del Ecuador de lo pactado en el Acuerdo de Cartagena, suscrito el 26 de mayo de 1969.

Desde el 1 de febrero están activos aranceles del 30 % en ambos países para las importaciones del otro país, acompañados de sanciones recíprocas en materia energética.

La guerra comercial fue declarada por Noboa el pasado 21 de enero, cuando anunció una “tasa de seguridad” del 30 % sobre productos colombianos bajo el pretexto de que el país vecino no estaba colaborando como es debido en la lucha contra el narcotráfico, lo que fue respondido por Colombia con un arancel idéntico a más de 50 productos ecuatorianos.

Colombia también suspendió el suministro de electricidad a Ecuador, clave para mitigar las diferentes crisis energéticas que ha tenido el país en los últimos y que han llevado a racionamientos de energía con cortes programados de hasta 14 horas al día a nivel nacional.

En respuesta a ello, Ecuador elevó de 3 a 30 dólares la tarifa de transporte de crudo de la petrolera estatal colombiana Ecopetrol, lo que ya no hace rentable la movilización a través de oleoductos ecuatorianos de alrededor de 10.000 barriles de crudo colombiano al día que se transportaban hasta entonces.

Colombia y Ecuador han sido tradicionalmente dos sólidos socios comerciales con un intercambio que en los últimos años ronda los 2.800 millones de dólares, con una balanza negativa para Ecuador de alrededor de 900 millones.