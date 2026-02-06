La alcaldía local de Ciudad Bolívar, localidad 19 del Distrito de Bogotá, abrió convocatoria para que las mujeres del territorio se inscriban de manera gratuita a cuatro procesos de formación.
Lea: Presidente Petro contó anécdota con Bernie Moreno durante reunión con Donald Trump: “Pobrecito”
Menores de edad y adultas de dicha localidad pueden postularse en no más de uno de los siguientes componentes: formación en emprendimiento e innovación digital (mayores de 18 años), formación en conducción para licencia C1 (entre 18 y 60 años), formación en vigilancia (mayores de 18 años) y formación en cuidado estético de manos y pies (mayores de 14 años).
Esta es la hipótesis que manejan las autoridades por la muerte de un niño de 9 años junto a su padre en Bogotá
La inscripción es gratuita, pero los cupos son limitados.
¿Dónde y cómo inscribirse?
El sábado 7 de febrero, las mujeres que deseen inscribirse podrá hacerlo tanto de manera presencial como virtual, en el horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
Lea: Estas serían las hipótesis del ataque al esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos
Los puntos físicos habilitados para la inscripción serán:
- Alcaldía Local de Ciudad Bolívar Diagonal 62 Sur # 20F - 20
- Centro Juan Bosco Obrero Carrera 18g # 74A - 59 Sur
- Biblioteca de la Creatividad Vía Mochuelo, Quiba
También podrá hacer de manera virtual a través del link que estará en las redes sociales de la Alcaldía de Ciudad Bolívar.
¿Qué necesita para inscribirse?
Debe presentar los siguientes documentos:
- Fotocopia del documento de identidad
- Certificado de SISBÉN o Certificado ADRES
- Recibo de servicio público
- Carta de motivación – ANEXO
- Carta de compromiso - ANEXO
- Si es mujer cuidadora llevar Autodeclaración como cuidadora que especifique la tipología de cuidado correspondiente (de personas mayores, personas con discapacidad, niños, cuidadoras paliativas, cuidado de animales, hogar de paso o rescatistas).
- Si es mujer con discapacidad llevar certificado de personas en situación de discapacidad expedido por la Secretaría de Salud.
- Si es mujer indígena llevar certificado expedido por el Ministerio del Interior o por el cabildo Indígena (según corresponda).
- Si es mujer víctima del conflicto armado llevar certificado expedido por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas (UARIV).
- Si es mujer firmante del acuerdo de paz llevar certificación expedida por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)
- Si es mujer afrocolombiana, raizal o palenquera llevar certificado de auto reconocimiento afro, expedido por la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.
- Si es mujer con una medida de protección llevar medida de protección a favor emitida por una comisaría de familia y/o por la Fiscalía General de la Nación.
- Si es mujer rural llevar certificación expedida por la Junta de Acción Comunal de la zona rural o Acueducto veredal
- Si es mujer LBT (Lesbiana, Bisexual o Trans) llevar Autodeclaración como mujer LBT - ANEXO
- Si es mujer migrante llevar certificación de estado del Permiso por Protección Temporal (PPT)
Documentos adicionales
Para postular a formación en emprendimiento e innovación digital debe presentar estos documentos adicionales:
- Si tiene una idea de negocio y es nueva emprendedora: Carta de intención.
- Si cuenta con emprendimiento constituido: Certificado de existencia y representación legal o RUT o RIVI o carta de intención
- Si es lideresa comunal: Auto de reconocimiento del IDPAC o certificación de junta de acción comunal o carta de intención
- Si es lideresa social: Acreditación de la organización social domiciliada en la localidad o acreditación como integrante de una instancia de participación o carta de intención.
Para postular a formación en vigilancia debe presentar estos documentos adicionales:
- Certificado de antecedentes judiciales
Para postular a formación en en cuidado estético de manos y pies debe presentar estos documentos adicionales:
- Si es menor de edad, debe llevar carta de autorización de sus padres, ser bachiller o haber cursado grado noveno.