La alcaldía local de Ciudad Bolívar, localidad 19 del Distrito de Bogotá, abrió convocatoria para que las mujeres del territorio se inscriban de manera gratuita a cuatro procesos de formación.

Lea: Presidente Petro contó anécdota con Bernie Moreno durante reunión con Donald Trump: “Pobrecito”

Menores de edad y adultas de dicha localidad pueden postularse en no más de uno de los siguientes componentes: formación en emprendimiento e innovación digital (mayores de 18 años), formación en conducción para licencia C1 (entre 18 y 60 años), formación en vigilancia (mayores de 18 años) y formación en cuidado estético de manos y pies (mayores de 14 años).

La inscripción es gratuita, pero los cupos son limitados.

¿Dónde y cómo inscribirse?

El sábado 7 de febrero, las mujeres que deseen inscribirse podrá hacerlo tanto de manera presencial como virtual, en el horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Lea: Estas serían las hipótesis del ataque al esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos

Los puntos físicos habilitados para la inscripción serán:

Alcaldía Local de Ciudad Bolívar Diagonal 62 Sur # 20F - 20

Centro Juan Bosco Obrero Carrera 18g # 74A - 59 Sur

Biblioteca de la Creatividad Vía Mochuelo, Quiba

También podrá hacer de manera virtual a través del link que estará en las redes sociales de la Alcaldía de Ciudad Bolívar.

¿Qué necesita para inscribirse?

Debe presentar los siguientes documentos:

Fotocopia del documento de identidad

Certificado de SISBÉN o Certificado ADRES

Recibo de servicio público

Carta de motivación – ANEXO

Carta de compromiso - ANEXO

Si es mujer cuidadora llevar Autodeclaración como cuidadora que especifique la tipología de cuidado correspondiente (de personas mayores, personas con discapacidad, niños, cuidadoras paliativas, cuidado de animales, hogar de paso o rescatistas).

Si es mujer con discapacidad llevar certificado de personas en situación de discapacidad expedido por la Secretaría de Salud.

Si es mujer indígena llevar certificado expedido por el Ministerio del Interior o por el cabildo Indígena (según corresponda).

Si es mujer víctima del conflicto armado llevar certificado expedido por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas (UARIV).

Si es mujer firmante del acuerdo de paz llevar certificación expedida por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)

Si es mujer afrocolombiana, raizal o palenquera llevar certificado de auto reconocimiento afro, expedido por la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.

Si es mujer con una medida de protección llevar medida de protección a favor emitida por una comisaría de familia y/o por la Fiscalía General de la Nación.

Si es mujer rural llevar certificación expedida por la Junta de Acción Comunal de la zona rural o Acueducto veredal

Si es mujer LBT (Lesbiana, Bisexual o Trans) llevar Autodeclaración como mujer LBT - ANEXO

Si es mujer migrante llevar certificación de estado del Permiso por Protección Temporal (PPT)

Documentos adicionales

Para postular a formación en emprendimiento e innovación digital debe presentar estos documentos adicionales:

Si tiene una idea de negocio y es nueva emprendedora: Carta de intención.

Si cuenta con emprendimiento constituido: Certificado de existencia y representación legal o RUT o RIVI o carta de intención

Si es lideresa comunal: Auto de reconocimiento del IDPAC o certificación de junta de acción comunal o carta de intención

Si es lideresa social: Acreditación de la organización social domiciliada en la localidad o acreditación como integrante de una instancia de participación o carta de intención.

Para postular a formación en vigilancia debe presentar estos documentos adicionales:

Certificado de antecedentes judiciales

Para postular a formación en en cuidado estético de manos y pies debe presentar estos documentos adicionales: