La Fiscalía General de la Nación avanza en la investigación por la muerte de Adrián Mathías Pinzón Calvo, un niño de 9 años, y su padre, Marco Antonio Pinzón, cuyos cuerpos fueron hallados este domingo en el centro de Bogotá. La principal hipótesis apunta a que el hombre habría causado la muerte del menor y luego se habría quitado la vida.

De acuerdo con información confirmada por las autoridades, ambos cuerpos presentaban heridas ocasionadas por arma de fuego. A partir de los primeros análisis forenses y del contexto previo al caso, los investigadores consideran que se trataría de un homicidio seguido de suicidio, aunque esta versión continúa en verificación.

La hipótesis se sustenta en varios factores, entre ellos la desaparición simultánea del padre y el menor, la interrupción total de comunicaciones con familiares y los resultados preliminares de los exámenes practicados por Medicina Legal. Estos elementos son evaluados de manera conjunta por los equipos judiciales.

Redes sociales Marco Antonio Pinzón y su hijo Adrián Mathias Pinzón Calvo, ambos hallados muertos en Bogotá.

Familiares del menor informaron a las autoridades sobre presuntas amenazas previas y episodios de violencia atribuidos al padre del niño. Estas denuncias, que habrían sido conocidas antes de la desaparición, forman parte del material que la Fiscalía analiza para determinar si existieron señales de alerta previas.

La Fiscalía General de la Nación mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias exactas de los hechos y establecer posibles responsabilidades. Las autoridades indicaron que el proceso continúa en etapa de recolección y análisis de pruebas técnicas y testimoniales.