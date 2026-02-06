La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre el atentado del que fue víctima el esquema de seguridad del senador Jairo Alberto Castellanos en el que murieron dos de sus escoltas y secuestraron a otros tres miembros de su equipo de trabajo y que posteriormente fueron liberados.

“Lamentamos la muerte de dos integrantes del esquema de seguridad del senador Jairo Alberto Castellanos durante un atentado al vehículo en el que se movilizaban en la vía que comunica a los municipios de Tame y Fortul, en el departamento de Arauca”, aseveró la entidad.

Además, rechazaron el atentado que cobró la vida de los dos escoltas que se movilizaban en la avanzada del congresista y que no iba en la camioneta baleada: “Rechazamos este hecho violento que cobró la vida de servidores que cumplían con su deber de proteger la vida del senador y el pleno ejercicio de sus funciones”.

Las regionales de Arauca y Casanare de la Defensoría del Pueblo han seguido de cerca la situación, según afirmaron, y están en contacto con el equipo del congresista por el partido Alianza Verde “para apoyar en todo lo que sea necesario”.

“Expresamos nuestra solidaridad con sus familias, seres queridos y compañeros, así como con el senador. Hacemos un llamado a las autoridades competentes a avanzar con celeridad en las investigaciones que esclarezcan estos hechos”, finalizaron.

En Arauca, donde ocurrió el atentado, tiene una fuerte presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero las autoridades no se han pronunciado aún sobre los autores del ataque.

El miércoles pasado, Human Rights Watch (HRW) advirtió que el periodo previo a las elecciones presidenciales y legislativas de este año se vio “empañado” por el asesinato del precandidato presidencial de derechas Miguel Uribe Turbay.

Uribe Turbay, del partido opositor Centro Democrático, falleció en agosto pasado, dos meses después del atentado del que fue víctima en Bogotá.