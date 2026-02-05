BOGOTÁ. El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, reportó este jueves que no se hacía en el país un bombardeo contra el ELN desde hace cinco años. Esto con ocasión de la operación conjunta ejecutada el pasado miércoles en la madrugada en el Catatumbo que dejó siete guerrilleros elenos muertos.

Lea: Fuerzas Militares realizan el primer bombardeo contra el ELN durante el Gobierno Petro: siete presuntos guerrilleros murieron

Explicó el alto oficial en la emisora ‘Blu Radio’ que el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional venían monitoreado meticulosamente el campamento rebelde objetivo desde hace aproximadamente un mes y medio, combinando inteligencia técnica y humana con observación constante de aviones de reconocimiento especializados.

Asegura el general que pese a que un día antes se habían reunido en la Casa Blanca los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, el general aseguró que se trató de una operación planificada detalladamente y autorizada directamente por el jefe de Estado contra la estructura del Frente de Guerra Nororiental, compuesta por entre 50 y 60 integrantes, de los que murieron en el ataque siete combatientes, entre ellos alias Chucky, segundo cabecilla del denominado Batallón de Frontera.

Lea: ‘Les propusimos un proceso de paz, nos respondieron asesinando’: Petro tras muerte de siete guerrilleros del ELN en enfrentamientos con el Ejército

Entre lo incautado en el campamento sorprendió a las autoridades un equipo tecnológico de origen europeo diseñado para bloquear señales de drones, el cual está siendo analizado por el CTI.