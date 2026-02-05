De manera se llevó a cabo el primer bombardeo del Ejército Nacional contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante el Gobierno de Gustavo Petro, según ha dicho el propio presidente.

Sobre la noche del pasado miércoles, el mandatario confirmó que siete guerrilleros de ese grupo armado murieron durante los enfrentamientos, además, las operaciones dejaron la captura de otro integrantes y la incautación de 12 fusiles.

“He ordenado un catorceavo bombardeo de la fuerza pública en mi gobierno, está vez en el Catatumbo, hemos investigado, hasta donde es posible, la no presencia de menores”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

Asimismo, mencionó que es posible que existan “más heridos que llevan en grupos dispersos que escapan por la zona”.

Le recalcó al ELN los pedidos de sentarse a negociar un proceso de paz para su desarme, sin embargo, “nos respondió hace un año asesinando 200 campesinos en el Catatumbo”, dijo haciendo referencia a la crisis humanitaria en la que quedaron sumidas las comunidades de esa subregión del país por los enfrentamientos con el Frente 33.

Vale mencionar que este bombardeo, que es el primero del 2026 por parte de las Fuerzas Militares contra el ELN, ocurrió un día después de la reunión del presidente y su homólogo Donald Trump que, entre otras cosas, resultó en algunos compromisos y acuerdos del jefe de Estado colombiano para hacer frente a la situación de grupos armados como el Clan del Golfo, las disidencias y el ELN.

En esa apuesta, Petro entregó los nombres de los capos del ‘narco’ al líder republicano y que harían parte de la “multinacional de la cocaína” que no vivirían en el país, pero tienen el control de las rutas de las drogas.

“He solicitado una gran coordinación de inteligencias policiales de todo el mundo para incautar sus capitales y bienes y sus capturas en las ciudades del lujo en dónde se encuentran”, escribió sobre la solicitud elevada a la Casa Blanca.