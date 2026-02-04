Una dura ofensiva contra la guerrilla del ELN realizaron las Fuerzas Militares en los municipios de El Tarra y Tibú, en el departamento de Norte de Santander, que dejó siete presuntos miembros del grupo armado muertos.

La acción militar es adelantada por tropas del Ejército Nacional, a través de la Segunda División y la División de Aviación Asalto Aéreo, en coordinación conjunta con la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional. Según el reporte oficial desde el terreno, la ofensiva se dirige contra estructuras armadas que delinquen en esta zona del país.

Durante el desarrollo de la operación, las autoridades lograron la incautación de abundante material de guerra, entre el que se encuentran armas largas y cortas, municiones, artefactos explosivos improvisados, así como drones destruidos y granadas adaptadas para ser utilizadas en aeronaves no tripuladas.

Las Fuerzas Militares indicaron que la operación se ejecuta en estricto respeto por los Derechos Humanos y en el marco del Derecho Internacional Humanitario. Asimismo, señalaron que estas acciones buscan salvaguardar la vida y el bienestar de las comunidades afectadas por las confrontaciones generadas por los grupos armados organizados, entre ellos la estructura 33 y el ELN.

Las autoridades continúan con las operaciones en la zona y no se descartan nuevos resultados en las próximas horas.

Vale mencionar que este bombardeo, que es el primero del 2026 por parte de las Fuerzas Militares contra el Eln, ocurre un día después de la reunión del presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump que, entre otras cosas, resultó en algunos compromisos y acuerdos del jefe de Estado colmbiano para hacer frente a la situación de grupos armados como el Clan del Golfo, las disidencias y el ELN.