El Ideam activó la alerta roja en 165 municipios del país por las fuertes lluvias de los últimos días, asociadas al Fenómeno de la Niña, que pueden derivar en deslizamientos y eventos trágicos para la comunidad.

Le puede interesar: Petro confirma extradición de Pipe Tuluá y reitera que “intentó comprar funcionarios y comprar la paz”

Además, la entidad indica que hay 636 localidades que aunque no presenten alerta roja están en riesgo por deslizamientos,

Las regiones más afectadas son la Andina, Pacífica, Caribe, Orinoquía y Amazonia y los departamentos más afectados son Antioquia, con 40 municipios en alerta roja; Chocó, con 16; Nariño y Santander, con 12 cada uno; Cauca, con 11; y Cundinamarca y Tolima, con 9 municipios respectivamente.

Vea aquí: Tras presentar sus cartas credenciales, Laura Sarabia aseguró que el rey Carlos III prometió visitar Colombia próximamente

Así mismo, señaló el Instituto que en el mar Caribe continúan las alertas naranjas por tiempo lluvioso en sectores del suroccidente, centro y oriente de la cuenca.

A lo anterior se suman alertas naranjas por fuertes vientos y oleaje en áreas del noroccidente, suroccidente y centro del Caribe colombiano, mientras que en el sector oriental se mantiene una alerta amarilla por estas mismas condiciones.

Lea también: Video: Enrique Peñalosa recibió descarga eléctrica durante ‘selfie’ con seguidoras

Finalmente, para hoy el Ideam pronostica cielos mayormente nublados y precipitaciones moderadas a fuertes en amplios sectores del Pacífico y el Caribe, así como lluvias puntuales en las regiones Caribe y Andina, siendo más persistentes en la región Pacífica. En la Amazonía se esperan lluvias importantes en zonas del occidente, oriente y sur, mientras que en la Orinoquía predominarán condiciones secas, aunque no se descartan lluvias aisladas en su extremo occidental.