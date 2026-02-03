El precandidato presidencial y exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, se convirtió en tendencia en redes sociales luego de protagonizar un curioso momento mientras se tomaba una fotografía con dos seguidoras en un conjunto residencial.

El momento quedó registrado en video y fue compartido ampliamente en distintas plataformas digitales, generando miles de reacciones, comentarios y “memes” por parte de los usuarios.

Según se observa en las imágenes, Peñalosa se acercó a una reja para tomarse una foto con dos mujeres que se encontraban al interior del lugar. Para facilitar la ‘selfie’, el exmandatario recibió el celular a través de los barrotes y estiró su mano para acomodarse frente a la cámara.

Posteriormente, intentó acercarse más para abrazar a una de ellas, atravesando nuevamente su brazo por la reja. En ese momento, una de las mujeres le advirtió que el lugar tenía corriente eléctrica.

Pocos segundos después, el político recibió una descarga que lo hizo reaccionar con un gesto de dolor, mientras las personas presentes no pudieron evitar reírse por lo sucedido.

El video rápidamente se volvió viral, acumulando miles de reproducciones y generando todo tipo de comentarios. Algunos usuarios tomaron el momento con humor, mientras que otros aprovecharon para hacer comparaciones y bromas relacionadas con la campaña presidencial.