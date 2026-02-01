Unidades de la Policía Nacional y la Fiscalía lograron la captura de un ciudadano italiano señalado de estar vinculado con el Clan del Golfo en Antioquia. El operativo se llevó a cabo en el municipio de Bello, donde se encontraba Roberto Nastasi, quien tenía circular roja de Interpol y pertenecería a una peligrosa estructura de la mafia.

Leer más: Desmantelan banda que traficaba material para explosivos por frontera con Ecuador

Según las autoridades, Nastasi habría estado escondido en Guayaquil, Ecuador, donde se hacía pasar como un empresario del sector de vehículos; sin embargo, su familia – esposa e hija – se encontraba residiendo en la ciudad de Medellín, aproximadamente desde hace 8 años.

Debido a esto, el ciudadano italiano realizaba viajes por periodos entre tres y cuatro meses hasta la capital de Antioquia.

“Esta persona fue capturada en el área metropolitana, en el municipio de Bello, pero por supuesto él se movía dentro de Medellín. Tenía protección de estructuras criminales de Medellín y el área metropolitana, que tenía ya orden de captura en Italia desde hace algunos años y pertenecería a una mafia muy peligrosa en Italia”, dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

No olvide leer: Findeter desembolsó $4,2 billones en 2025 para financiar 551 proyectos que impactaron 443 municipios

Nastasi es señalado como el principal enlace entre el Clan del Golfo y mafias narcotraficantes en Italia. Por estos señalamientos, es buscado por las autoridades italianas para que responda por los delitos de asociación para delinquir con fines de tráfico internacional de sustancias estupefacientes, específicamente clorhidrato de cocaína en cantidades significativas, con circunstancias agravantes.

“Es integrante de un grupo denominado Rizos, una estructura criminal de la mafia italiana, de las más fuertes para Europa. Esta persona ya había sido capturado y había pagado una condena en el año 2011. Después de allí sale de Italia, comisionado por los capos de esta mafia italiana, para ubicarse como coordinador del envío de tráfico de estupefacientes para Sudamérica hacia Europa”, declaró el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana.

Le puede interesar: Edgar Rodríguez renuncia como director del penal de Neiva tras la muerte de su hijo en atentado

Esta captura se suma a la del ciudadano panameño, Jean Carlo Valderrama, alias Balín, quien también tenía circular roja de Interpol y fue detenido en Medellín.

‘Balín’ sería uno de los principales cabecillas de la pandilla ‘Los Sam 23’, también conocida como ‘Jordan 23’, estructura criminal que ejerce control territorial en el distrito de San Miguelito, en Panamá, donde era uno de los hombres más buscados.

Con relación a alias Balín, el procedimiento formó parte de la operación Sin Fronteras, para combatir el crimen transnacional y permitió también la captura en flagrancia de otras cuatro personas: tres ciudadanos colombianos y uno panameño, así como la incautación de tres armas de fuego y cinco teléfonos celulares.

Lea además: Petro viaja hoy a Washington para reunión con Trump: así será su agenda

Las autoridades indicaron que la organización delictiva ‘Los Sam 23’ está vinculada a economías ilícitas como microtráfico, extorsión, sicariato y hurtos.

Se conoció que Valderrama llegó a Medellín hace aproximadamente un año y tejía alianzas criminales mediante el intercambio de armas, rutas y esquemas de lavado de activos, así como para distribuir drogas hacia Panamá.

“En Medellín no hay refugio, no hay escondedero para los criminales, nosotros aquí damos la bienvenida a las instituciones, a la Policía, a la Fiscalía, a Interpol y a todas las capacidades que podamos tener contra el crimen transnacional”, aseguró el alcalde.