La investigación en el caso de la muerte de dos menores de edad en Bogotá en abril del año pasado, por envenenamiento con talio, avanza en la Fiscalía General de la Nación.

En los últimos días se reveló que una amenaza recibida por uno de los hijos de Juan de Bedout, padre de una de las menores fallecidas, es pieza clave en la investigación.

De acuerdo a un informe de El Tiempo, Gabriel de Bedout Graham, hijo mayor de Juan, recibió una llamada intimidante cuando se encontraba de viaje en Nueva York junto a su familia. Relata el medio nacional que en la comunicación un hombre con acento extranjero le dijo: “De Bedout, lo vamos a matar”.

El número del cual se hizo la llamada ya está en poder de la Fiscalía para agregarlo a la investigación, cuyo expediente también incluye indagación sobre la muerte de Alicia Graham Sardi, esposa de Juan de Bedout.

La nota señala que la llamada se hizo en enero de 2024, una fecha que coincide con el segundo aniversario de la muerte de Graham Sardi, quien falleció tras padecer un cáncer, algo que les llamó la atención a los investigadores.

Según exámenes médicos a los que fue sometida la esposa de Juan de Bedout, sufrió dos veces envenenamiento con talio, algo que para los agentes de la Fiscalía no puede ser fortuito.

De Bedout le dijo a la Fiscalía que la llamada a su hijo generó alarma en la familia y se descartó con familiares y amigos que fuera parte de una broma.

Se trata entonces de un nuevo elemento que se suma en el caso, cuya sospechosa principal es la empresaria Zulma Guzmán Castro, señalada de estar detrás del envenenamiento con frambuesas contaminadas con talio que causó la muerte de dos niñas en abril de 2025.

Hay que recordar que Guzmán permanece recluida en Londres, Inglaterra. La Fiscalía busca que sea imputada mediante audiencias virtuales mientras avanza el proceso de extradición.