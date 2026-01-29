La Fiscalía citó a diligencia de acusación al coronel de la Policía, Carlos Feria, por el caso de la práctica aparentemente irregular de la prueba del polígrafo a Marelbys Meza, trabajadora doméstica de la actual embajadora en Reino Unido, Laura Sarabia.

La diligencia se realizará el próximo 18 de febrero, a partir de las 8:00 de la mañana, ante el Juzgado 14 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.

El ente acusador presentará el escrito por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal.

Para el organismo de investigación penal, en enero de 2023 Feria, entonces jefe de la Oficina de Protección Presidencial, habría ordenado la prueba a varios subalternos sin que existiera una orden judicial.

El objetivo de la diligencia habría sido ubicar un dinero que habría sido robado el 29 de enero de 2023 a Sarabia.

