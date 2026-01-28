El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, se pronunció este miércoles tras la operación de la Fuerza Pública en la vereda Palma de Vino, en Sabanas de San Ángel (Magdalena), donde murió alias 07, señalado cabecilla del Clan del Golfo, y otros integrantes de esa organización criminal, en el marco de la Operación Agamenón.

De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, el resultado del operativo representa un golpe estructural contra el Clan del Golfo, al afectar directamente su cadena de mando, su capacidad violenta y su control territorial en el Caribe colombiano, una de las regiones con mayor injerencia de esa organización.

El pronunciamiento se conoció luego de que la Policía Nacional confirmara la muerte de Wilson Darío Ruiz Vélez, alias Moisés o 07, considerado un objetivo de alto valor y con más de dos décadas de trayectoria criminal.

“Su neutralización fractura la cadena de mando, reduce la capacidad de violencia y fortalece la protección de la Fuerza Pública y de las comunidades”, aseguró Sánchez.

Además, reconoció la labor de la Policía que participó en el operativo liderando esta “acción estratégica que golpea a estos criminales del cártel narcotraficante del Clan del Golfo. Su trabajo coordinado con la Fuerza Aérea y la Fiscalía demuestra que cuando las instituciones actúan de manera articulada somos más fuertes”.

Quién era alias 07 y por qué era clave en el Clan del Golfo

Según información oficial, alias 07 ejercía como cabecilla principal de la estructura Nelson Darío Hurtado Simanca del Clan del Golfo, con influencia sobre varias subestructuras armadas y una amplia capacidad de movilización criminal en el norte del país.

Las subestructuras David Mesa Peña, Rufino José Morales, Sergio Antonio Carrascal y Fernando Antonio López Polo contaban un componente criminal estimado en 1.221 integrantes armados, según información de la Policía.

Las autoridades le atribuyen responsabilidad en homicidios, extorsiones, desplazamientos forzados y confrontaciones armadas por el control de economías ilegales. Además, era señalado como coordinador del homicidio del subintendente de la Policía Ronald Montañez Quijano, ocurrido en 2025 en el departamento del Magdalena.

Además, estaba vinculado al contrabando de hidrocarburos y era hombre de confianza de ‘Chiquito Malo’, máximo cabecilla del Clan del Golfo.