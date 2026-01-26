Audios, videos y testimonios recopilados por la Fiscalía y revelados recientemente por la Unidad Investigativa de ‘Caracol Televisión’ vinculan al candidato al Senado por el Partido de la U, Camilo Gómez, con Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, señalado como uno de los principales articuladores del contrabando en el país.

Le puede interesar: Esta es la hipótesis que manejan las autoridades por la muerte de un niño de 9 años junto a su padre en Bogotá

El material probatorio, que hace parte de un expediente judicial contra Marín, documenta una relación sostenida durante al menos dos años, con reuniones presenciales, conversaciones grabadas y presuntos beneficios económicos.

Encuentros registrados en videos y cámaras de seguridad

Entre las pruebas figuran videos captados por cámaras de seguridad en los que Gómez aparece junto a ‘Papá Pitufo’ en distintos escenarios. En uno de ellos se les observa ingresando a un hotel en Cartagena; en otro, compartiendo en un apartamento utilizado por Marín para encuentros privados.

Vea aquí: Viaje de Francia Márquez a África habría costado más de $530 millones, según denuncia de Cabal

También hay registros en restaurantes de alto nivel, donde ambos sostienen reuniones catalogadas por los investigadores como de carácter “empresarial”, en las que consumen licor y conversan durante largos periodos.

Según la Unidad Investigativa, estos encuentros refuerzan la hipótesis de una relación de confianza entre el candidato al Senado y el presunto zar del contrabando.

Audios revelan cercanía y presuntos favores

La investigación se complementa con audios obtenidos por un agente encubierto que asistió a varios de los encuentros. En una de las grabaciones, Camilo Gómez se refiere a su cercanía con Marín en los siguientes términos: “El man (‘Pitufo’) me tiene confianza, güevón, el man me tiene confianza. Marica, yo entro a sus casas. ¿Sabe una cosa? Cuando yo necesito carro, yo lo llamo y me los pone, güevón”.

Lea también: Extranjero fue condenado a cadena perpetua por abuso sexual de menores en Medellín: este era su atroz ‘modus operandi’

Estas grabaciones forman parte del expediente judicial y son analizadas por los investigadores como indicios de una relación más allá de lo circunstancial.

El agente encubierto Álvaro Galvis declaró ante la Fiscalía que Marín habría cubierto gastos de viajes del candidato, incluidos desplazamientos a Cartagena en primera clase y estadías en propiedades del contrabandista.

Le sugerimos: Fiscalía presentó ante la Corte el escrito de acusación contra Carlos Ramón González: “Defraudó las expectativas de la sociedad”

“Los viajes que tenían a Cartagena, todo era pago por él: tiquetes en primera clase, todo. Que lleguemos a mi casa, lleguemos al apartamento, eso deslumbró a Camilo”, afirmó Galvis.

Además, otra conversación grabada sugiere que ‘Papá Pitufo’ le habría prestado cerca de 300 millones de pesos a Gómez para la construcción de una clínica en la región Caribe.

En otras noticias: Foro progresista denuncia “ataques, sanciones e injerencias” de Estados Unidos en América Latina

- Galvis: “¿Qué le está debiendo usted a él (a ‘Papá Pitufo’)?”

- Gómez: “Una plata que me prestó. Estoy mirando a ver cómo le devuelvo esa mierda”.

Tenían contactos en el Estado

De acuerdo con la investigación, el nivel de confianza entre ambos era tal que Marín le habría revelado a Gómez información sensible sobre sus aliados dentro de entidades públicas, mecanismos para evadir controles y presuntos sobornos a miembros de la Policía.

También aquí: “Ponencia del magistrado Camargo sobre decretos tributarios no está basada en la ciencia de la economía política”: Petro

Las autoridades también indagan si, a través del candidato al Senado, ‘Papá Pitufo’ logró acceder a contactos dentro del Gobierno y obtener información reservada sobre movimientos oficiales y el avance de procesos en su contra.

Otro testimonio del agente infiltrado señala: “Andrés, secretario del presidente, es amigo del señor llamado Víctor, quien llama a Diego Marín como padrino y se ha enterado de muchas cosas por parte de este señor, de la señora fiscal, de procesos contra Marín”.

¿Quién es Camilo Gómez Castro?

Camilo Gómez fue director del Instituto para la Economía Social (IPES) durante la Alcaldía de Bogotá de Gustavo Petro, hoy presidente de la República. Posteriormente, tuvo vínculos con Juan Fernando Petro, hermano del mandatario.

No deje de leer: Condenan a 15 y 19 años de prisión a dos hermanos responsables del asesinato de alias La Diabla, la pieza clave de la masacre de la familia Lora

Además, el entonces director de la Dian, Luis Carlos Reyes, aseguró que Gómez lo visitó junto a William Castellanos, exjefe de seguridad de Petro, para solicitar la Dirección de Aduanas para este último.

Pese a la cantidad de audios, videos y testimonios recopilados, Camilo Gómez no ha sido requerido formalmente por las autoridades. En paralelo, varios policías vinculados a la red de ‘Papá Pitufo’ recuperaron su libertad por vencimiento de términos.

Puede ser de interés: Frisby se pronuncia sobre video viral de empleado que denunció “humillaciones” en su lugar de trabajo en Ibagué

La Fiscalía continúa evaluando el alcance de las pruebas y los posibles vínculos entre estructuras criminales y actores políticos.