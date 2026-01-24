Una convocatoria para destinar 103.000 millones de pesos al mejoramiento de viviendas urbanas y rurales en hasta 232 municipios de Colombia quedó consignada en la Resolución 0011 de 2026 del Ministerio de Vivienda emitida el pasado 9 de enero.

Anuncian nuevos mejoramientos de vivienda para familias en Santo Domingo de Guzmán y California

De acuerdo con la normativa, estos recursos provienen del Sistema General de Regalías y hacen parte del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del presidente Gustavo Petro, es decir que son dineros públicos que se destinan a mejorar las condiciones de vida de las familias más vulnerables del país.

Según el Ministerio de Vivienda, estos recursos se asignarán a través de la llamada “Convocatoria de desarrollo empresarial para el impulso comunitario”, con la que se busca intervenir viviendas en gran parte del territorio colombiano.

Requisitos para acceder al subsidio

Lo primero que deja claro la normativa es que este subsidio no se puede utilizar para compra de vivienda nueva, sino solo para mejoramientos como arreglos estructurales, adecuaciones básicas y mejoras en zonas clave como baños, cocinas, techos y pisos. Esto para que los lugares de residencia de cientos de familias sean más seguros, dignos y habitables, tanto en áreas urbanas como rurales.

Además es importante decir que estos subsidios no se entregan a las familias de manera individual, sino que están destinados a organizaciones comunitarias,quienes deben entregar un proyecto para beneficiar a su población y serán las encargadas de gestionar dichos recursos públicos. Estas son: Juntas de Acción Comunal, organizaciones populares de vivienda,cooperativas, asociaciones comunitarias,comunidades étnicas y otras organizaciones sociales que tengan trabajo en el territorio.

Estas organizaciones que representan a la comunidad deben estructurar un proyecto para que los hogares de su zona de influencia se vean beneficiados con los mejoramientos.

Las familias que podrán ser beneficiadas de estos subsidios deben cumplir con ciertas características:

Presentar déficit cualitativo en su vivienda.

en su vivienda. Encontrarse en condición de pobreza o vulnerabilidad, según la clasificación del Sisbén IV, en los grupos A, B o C.

Además hay algunas poblaciones que son priorizadas para acceder a estos recursos: víctimas del conflicto armado, madres cabeza de hogar, familias con niños menores de cinco años, hogares con adultos mayores y otros grupos que defina la entidad territorial responsable del proyecto.

Valor del subsidio

La normativa señala que el Subsidio Familiar de Vivienda (SFV) para mejoramiento de vivienda está distribuido en dos aspectos clave: zona urbana, para la cual el monto será hasta 18 salarios mínimos mensuales legales vigentes, aproximadamente 31.516.290 de pesos en 2026, mientras que para la zona rural: hasta 22 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir aproximadamente 38.519.910 de pesos en 2026.

Para estas últimas zonas apartadas de los cascos urbanos de los municipios, el subsidio puede incrementarse una sola vez entre 1 y 8 salarios mínimos mensuales legales vigentes para cubrir transporte en zonas de difícil acceso.

Los proyectos que sean presentados deben incluir todos los costos necesarios: materiales, mano de obra y transporte, así como gastos de administración, imprevistos y utilidad.

Gobierno destinará $9 mil millones para remodelar viviendas

En medio de los proyectos que contempla el Gobierno en temas de vivienda, el Ministerio de Vivienda y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) anunciaron un plan de mejoramiento de casas dirigido a madres comunitarias y sustitutas en distintas regiones de Colombia durante el año 2026. La iniciativa contempla una inversión superior a los $9 mil millones de pesos y beneficiará a cientos de mujeres que desempeñan labores de cuidado infantil en sus propios hogares.

Las obras se llevarán a cabo en 15 departamentos y busca no solo garantizar condiciones dignas de habitabilidad, sino también fortalecer los espacios físicos donde se atienden a niñas y niños en situación de vulnerabilidad.

“Las madres comunitarias y las madres sustitutas representan el liderazgo, la resiliencia y el compromiso de las mujeres colombianas por el cuidado, la educación y la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad”, indicó el Ministerio de Vivienda.

La intervención en las viviendas incluirá dos tipos de trabajos: mejoras locativas internas, que abarcan desde la corrección de defectos en pisos, paredes y sistemas eléctricos, hasta la renovación de muebles de cocina y baño, así como mejoras en servicios básicos como el acceso al agua potable.