Prosperidad Social anunció que el tercer ciclo de transferencias del programa Colombia Mayor iniciará muy pronto por lo que invitó a los beneficiarios a estar atentos a las fechas para este nuevo pago.

Lea también: Deportan al influencer ‘Chill Capo’ que promovía “planes turísticos” con fines de explotación sexual en Colombia

La jornada de entrega de los recursos irá desde el próximo 17 de abril y se extenderá hasta el 4 de mayo. En La entidad este nuevo ciclo se invirtieron 708.000 millones de pesos, según cifras de la entidad, y beneficiará a 3 millones de personas mayores en todo el país.

“Con el inicio de este nuevo ciclo de transferencias de Colombia Mayor seguimos cumpliendo nuestro compromiso con las personas mayores del país, garantizando la entrega oportuna de los recursos y avanzando en mecanismos más seguros y directos para su acceso”, el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya.

La entrega de los recursos estará a cargo de SuperGiros y SuRed, que cuentan con puntos habilitados en áreas urbanas y rurales de todo el país. A través de más de 31.000 puntos de atención “se garantiza que las personas mayores puedan reclamar el incentivo cerca de sus hogares y sin largas filas”.

Lea también: Hallan cuerpo sin vida flotando en el caño de la Ahuyama, en Barranquillita

Prosperidad Social indicó que continuará avanzando en la implementación de herramientas que faciliten el acceso directo a los recursos, como el registro de cuentas bancarias y billeteras digitales. “Esta estrategia permitirá que los beneficiarios reciban las transferencias de manera más ágil, segura y sin intermediarios, reduciendo tiempos de desplazamiento y costos asociados al cobro”.

“Estamos dando pasos importantes hacia la inclusión financiera de nuestros beneficiarios, facilitando que puedan recibir sus transferencias en cuentas bancarias o billeteras digitales, lo que mejora su calidad de vida y reduce barreras en el acceso a estos apoyos”, agregó el director.

La implementación de estos mecanismos será progresiva, con el propósito de acompañar a las personas mayores en el proceso y fortalecer su acceso al sistema financiero, promoviendo así la inclusión financiera en esta población.

Lea también: Ataque a tiros en tienda de Chiquinquirá deja un hombre muerto y otro gravemente herido

“Prosperidad Social reitera a sus beneficiarios que todos los trámites ante la entidad son gratuitos y no requieren intermediarios. Para evitar fraudes, consulte sólo los canales oficiales: Página web, canal de contenido de WhatsApp, presentar una PQRSDF (petición, queja, reclamo, sugerencia, denuncia, felicitación) por medio del formulario web, gerencias regionales”, destacaron.