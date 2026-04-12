Migración Colombia deportó a un ciudadano extranjero que incurrió en conductas que comprometían la seguridad y el orden público en el departamento de Antioquia, según apuntan las investigaciones de la entidad.

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Se trata del influencer ‘Chill Capo’ quien, según Migración Colombia, hacía uso de sus redes sociales para promocionar fiestas en Medellín dirigida a extranjeros con, al parecer, fines de explotación sexual.

Las autoridades lograron determinar que el estadounidense le ofrecía a sus clientes unos supuestos paquetes turísticos con llamados “consejos” para que pudieran evadir los controles de migración, esto fue razón suficiente como para iniciar una investigación en su contra.

“(Migración Colombia) seguía la pista desde hace varios meses tras detectar que ofrecía paquetes turísticos en los que incluía supuestos consejos para evadir controles de las autoridades migratorias y promocionando a las mujeres en Medellín como atractivo turístico”, indicó la autoridad migratoria.

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🔴 #Noticia | Influenciador estadounidense que promovía turismo con fines de explotación sexual en Medellín, fue deportado por Migración Colombia.

El extranjero no podrá ingresar al país en los próximos cinco años, luego de este tiempo tendrá que solicitar una visa. pic.twitter.com/9QhZKJ7C8X — Migración Colombia (@MigracionCol) April 11, 2026

Además, lograron establecer que ‘Chill Capo’ permanecía en Colombia bajo una condición irregular, por ello fue deportado y se le prohibió el ingreso a Colombia por los próximos cinco años, una vez se agote este tiempo para poder ingresar de nuevo deberá tramitar una visa.

Este caso se suma al de otro estadounidense que arribó al país en el Aeropuerto Internacional José María Córdova también con fines de explotación sexual.

El viajero arribó en un vuelo de la aerolínea Copa Airlines procedente de Panamá. Durante la entrevista migratoria, los oficiales lograron establecer que su propósito de viaje correspondía a turismo con fines de explotación sexual, motivo por el cual se procedió a aplicar la medida de inadmisión, conforme a la normativa vigente.

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La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, aseguró que “aunque se reforzó la operación para agilizar el flujo migratorio, el rigor de los controles se mantiene, especialmente para combatir la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes y mujeres, y garantizar la seguridad de Medellín y su área metropolitana”.

Con este caso, ya son 29 los ciudadanos extranjeros inadmitidos en el Aeropuerto Internacional José María Córdova por posibles conductas asociadas a turismo con fines de explotación sexual. A nivel nacional, la cifra se acerca a los 40 casos por esta misma causal, lo que evidencia el fortalecimiento de los controles migratorios en los principales puntos de entrada al país.