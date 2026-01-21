El programa distrital de Mejoramiento de Vivienda llegará nuevamente a los barrios Santo Domingo de Guzmán y California de la ciudad de Barranquilla con más casas renovadas. Así lo dio a conocer el alcalde Alejandro Char este miércoles.

“Gracias a estas familias por volver a recibirnos con los brazos abiertos y por permitirnos entrar a sus hogares. Estos mejoramientos les van a brindar una mejor calidad de vidad y seguridad a su día a día”, comentó el mandatario.

De igual manera, Char explicó casa por casa las bondades de las obras realizadas en temas de seguridad, salubridad e, incluso, ahorro energético.

Mientras tanto, Sandra Macías, una de las beneficiarias del programa, manifestó que esta es una gran ayuda: “La verdad es que es un proyecto muy bueno que tiene el alcalde. Con mi esfuerzo propio no hubiera podido, le doy gracias a Dios por toda esta labor que se ha presentado acá, miren cómo está mi casa cambiada. Ahora está a otro nivel, como dice el señor alcalde”.

De esta manera, los interesados en recibir este beneficio, podrán obtener más información en la sede de la Alcaldía de Barranquilla en el Paseo Bolívar o a través de su sede electrónica.

Es de anotar que las reparaciones se realizan en hogares de estratos 1 y 2 de la ciudad, donde se incluye la adecuación de la sala, cocina, baño, reemplazo de redes eléctricas y la entrega de una nevera nueva de bajo consumo energético para reducir el costo de la factura mensual.