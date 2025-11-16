Las familias de los barrios El Milagro y Villa del Carmen recibieron este fin de semana una nueva entrega de mejoramientos de vivienda por parte de la Alcaldía de Barranquilla.

A través de este programa distrital, el alcalde Alejandro Char tuvo la oportunidad de visitar las casas de estas familias y presentar la transformación de sus hogares.

El mejoramiento contó con la reconstrucción de los pisos, paredes, cocina, baños y redes eléctricas de las casas de estos sectores de la ciudad.

Al respecto, el mandatario distrital contó que “ya son miles de familias las que se han beneficiado, obteniendo condiciones más dignas para vivir mejor gracias a la transformación que se hace de la puerta pa’ dentro”.

Agregó que: “cada hogar que renovamos cuenta una historia de sueños cumplidos. Esos baños, esas cocinas, esos espacios que antes solo imaginaban hoy son una realidad que transforma la vida de miles de hogares”.

La administración distrital invitó a la ciudadanía a inscribirse en el programa y gozar de los mejoramientos de vivienda en todas las localidades.