Nhora Mondragón, quien se venía desempeñando desde 2025 como directora de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno en el Ministerio del Interior, fue designada en las últimas horas como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Mondragón llega en reemplazo de Angie Rodríguez, quien dio a conocer su renuncia al cargo el pasado 14 de enero y pasó a asumir en propiedad como gerente del Fondo Adaptación.

La salida de Angie Rodríguez, persona de confianza del presidente Gustavo Petro, se suma a la larga lista de funcionarios que han ocupado el cargo de dirección del Dapre, marcada por una constante rotación que ha generado inestabilidad y cuestionamientos sobre la poca duración de los altos funcionarios durante esta administración.

El primero en ocupar el cargo como director del Dapre fue Mauricio Lizcano, quien salió en mayo del 2023, en medio de especulaciones por aparentes diferencias con la entonces jefa de gabinete, Laura Sarabia. En su reemplazo llegó Carlos Ramón González, cofundador de la Alianza Verde, y amigo personal del presidente Petro desde que pertenecieron al M-19. Su salida se generó tras resultar vinculado en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Luego llegó Laura Sarabia, quien estuvo por casi un año. Pero su gestión se vio empañada luego que salieran a la luz grabaciones junto Armando Benedetti, actual ministro del Interior, en las que hablaban sobre el ingreso a la campaña presidencial de 15.000 millones de pesos que no fueron reportados a las autoridades electorales.

Luego el presidente Petro designó a Jorge Rojas, quien estuvo siete días en el cargo y fue señalado de generar una crisis interna en la Casa de Nariño contra Armando Benedetti. Es por ello, que el jefe de Estado nombró finalmente a Angie Rodríguez, quien permaneció en el cargo hasta este miércoles 14 de enero del 2026.

Así las cosas, Nhora Mondragón se convierte en la sexta persona en ocupar el cargo de dirección del Dapre, a menos de siete meses de que se termine el periodo presidencial de Gustavo Petro.

¿Quién es Nhora Mondragón?

Según reseña el Ministerio del Interior en su página web, Nhora Mondragón es administradora de empresas de la Universidad Autónoma de Colombia, especialista en administración en salud y gestión pública de la Pontificia Universidad Javeriana.

Cuenta con “más de 28 años de experiencia en la administración pública y el sector salud, ha liderado la gestión de recursos y la implementación de políticas públicas orientadas al desarrollo social y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos”, se lee.

A lo largo de su carrera, ha ocupado cargos públicos como Directora del Departamento Administrativo de Contratación Pública de Cali y Secretaria de Gobierno de Cali.

Mondragón es oriunda de Victoria, Valle del Cauca, y ha residido en Cali desde su infancia.