El Ministerio de Vivienda y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) anunciaron un plan de mejoramiento de viviendas dirigido a madres comunitarias y sustitutas en distintas regiones de Colombia durante el año 2026. La iniciativa contempla una inversión superior a los $9 mil millones de pesos y beneficiará a cientos de mujeres que desempeñan labores de cuidado infantil en sus propios hogares.

Las obras se llevarán a cabo en 15 departamentos y busca no solo garantizar condiciones dignas de habitabilidad, sino también fortalecer los espacios físicos donde se atienden a niñas y niños en situación de vulnerabilidad.

“Las madres comunitarias y las madres sustitutas representan el liderazgo, la resiliencia y el compromiso de las mujeres colombianas por el cuidado, la educación y la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad”, indicó el Ministerio de Vivienda.

La intervención en las viviendas incluirá dos tipos de trabajos: mejoras locativas internas, que abarcan desde la corrección de defectos en pisos, paredes y sistemas eléctricos, hasta la renovación de muebles de cocina y baño, así como mejoras en servicios básicos como el acceso al agua potable.

La directora del ICBF, Astrid Cáceres, destacó el valor de estas mujeres en el tejido social colombiano; y afirmó que las madres comunitarias y sustitutas representan compromiso y resiliencia en la garantía de derechos de la infancia, razón por la cual el Gobierno apuesta por dignificar sus condiciones de vida y trabajo.

“Es como un nido que ha persistido en el tiempo, comenzó sin ningún pago y hoy cuenta con un reconocimiento y un apoyo que se fortalecen de manera progresiva, representando una verdadera transformación”, dijo Astrid Cáceres, directora del ICBF.

Entre los departamentos incluidos en esta primera fase se encuentran Antioquia, Valle del Cauca, La Guajira, Nariño, Meta, Cesar, Chocó, Córdoba, Magdalena, Norte de Santander Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare y Cauca, donde se llevarán a cabo 450 remodelaciones de viviendas.

¿Cómo acceder al beneficio del mejoramiento de vivienda si es madre comunitaria?

El acceso a este beneficio está regulado por la normativa vigente, y está establecido en el decreto 1077, que permite a las madres comunitarias certificadas y afiliadas a las cajas de compensación familiar acceder a subsidios de mejoramiento de vivienda.

“La aplicación del subsidio familiar de vivienda asignado en la modalidad de mejoramiento deberá contemplar prioritariamente mejoras locativas internas, que permitan el acondicionamiento de los espacios físicos en donde funcionan los programas de madres comunitarias, así cómo la superación de alguna carencia”, señala el decreto.

Y añade: “Las Cajas de Compensación Familiar realizarán la orientación, divulgación y debida comunicación a los hogares de las madres comunitarias con el fin de identificar la idoneidad de los oferentes que realizarán las obras de mejoramiento”.

Tenga en cuenta que para acceder deben acercarse a la caja correspondiente, donde recibirán orientación sobre el trámite y los requisitos necesarios para aplicar.