El Gobierno nacional oficializó el salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV) para 2026 mediante el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025.

La nueva cifra quedó establecida en 1.750.905 pesos, a la que se suma el auxilio de transporte de 249.095 pesos, para un ingreso total mensual de 2.000.000 de pesos para quienes cumplen con los requisitos legales.

El auxilio de transporte es una prestación de carácter no salarial, cuyo objetivo es cubrir parte de los gastos de desplazamiento entre la vivienda del trabajador y su lugar de trabajo. Al no tener naturaleza salarial, no hace parte de la base para liquidar horas extras, recargos, prestaciones sociales ni aportes a seguridad social.

Jeison Gutiérrez El nuevo salario mínimo tuvo un crecimiento del 23.7 % respecto al del 2025.

¿Quiénes tienen derecho al auxilio de transporte en 2026?

Para acceder a este beneficio, los trabajadores deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener contrato laboral subordinado.

Devengar hasta dos salarios mínimos mensuales, es decir, máximo 3.501.810 pesos.

Incurrir en gastos de transporte para desplazarse al trabajo.

No contar con transporte proporcionado por el empleador.

Cumplir la jornada laboral de manera efectiva.

Le pagan auxilio de transporte si no cuenta con transporte proporcionado por el empleador.

¿Quiénes no tienen derecho a cobrar auxilio de transporte?

No tienen derecho al auxilio quienes ganan más de dos salarios mínimos, quienes cuentan con transporte empresarial, quienes viven cerca del lugar de trabajo, quienes están en licencia, incapacidad o con contrato suspendido, ni quienes trabajan bajo modalidad de teletrabajo.

¿Cómo se calcula el auxilio de transporte diario?

El valor diario del auxilio se obtiene dividiendo el monto mensual entre 30 días: $249.095 ÷ 30 = $8.303 diarios. El auxilio se paga de forma proporcional según los días efectivamente laborados.

Por ejemplo, si un trabajador labora 15 días en el mes, recibirá aproximadamente $124.548. En pagos quincenales, el valor se distribuye en partes iguales.