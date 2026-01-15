Las centrales obreras y confederaciones de pensionados convocaron a manifestaciones en todo el país, el próximo miércoles 28 de enero, con el objetivo de “defender el salario mínimo vital”.

La clase trabajadora y demás sectores populares participarán de una amplia concentración frente a los palacios de Justicia en todo Colombia, desde las 10:00 de la mañana.

“La convocatoria es liderada por el Comando Nacional Unitario, conformado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC) y la Confederación Democrática de Pensionados (CDP)”, se lee en el comunicado.

Asimismo, estas organizaciones rechazaron “de manera categórica la ofensiva del empresariado y gremios económicos cicateros, la oligarquía más regresiva y el uribismo, que pretenden tumbar el salario mínimo decretado para 2026″.

Sobre la legalidad o constitucionalidad del decreto, las centrales obreras señalaron que “la ley y la Comisión Nacional de Concertación establecen que, ante la ausencia de acuerdo entre empresarios y trabajadores, el Gobierno Nacional está facultado para fijar el salario mínimo”.

Además, los convocantes a las marchas indicaron que dicho decreto “desarrolla el artículo 53 de la Constitución, que consagra el salario mínimo vital y móvil, principio sistemáticamente negado por los gobiernos al servicio de las élites, así como reiterados estudios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre los ingresos dignos y los salarios vitales”.

¿Aumento del salario mínimo afecta la inflación?

De acuerdo a las centrales obreras y confederaciones de pensionados, no es cierto que el aumento del salario mínimo sea el detonante de la inflación, “ya que en Colombia el incremento de precios ha estado impulsado principalmente por decisiones empresariales y por la inflación de los productores”.

Al respecto, recalcaron que un ejemplo claro es el anuncio de aumentos en tarifas como el transporte público, que “pretenden trasladar automáticamente el alza salarial a los usuarios, como si todos los costos fueran laborales, cuando en realidad pesan más factores como combustibles, intermediación financiera y rentas monopólicas”.