El Ministerio de Hacienda manejaría el Fondo para el Desarrollo de la Infraestructura, Fondes, de la Financiera de Desarrollo Nacional, FDN, de más de $4 billones, según informó la emisora Blu Radio.

Esto a pesar de las críticas de observadores como el centro de pensamiento económico, ANIF, que advirtieron que se están eliminando los criterios técnicos de las inversiones.

El Fondes actualmente tendría los recursos que le quedan al país de la venta de Isagén y que hoy están representados en inversiones y en $1,6 billones que rápidamente se pueden convertir en efectivo, se lee en el reporte.

Al crearse el fondo se entregó su administración a la FDN, una entidad en la que el Gobierno es socio del Banco Mundial, BM, y del banco Sumitomo, quienes decidían la mejor manera de invertir los recursos con el objetivo primordial de apoyar el cierre de megaproyectos de infraestructura, pero “con el Decreto 1337 será el Gobierno quien defina en dónde se pone la plata, lo que para ANIF abre la puerta al riesgo de un uso inadecuado de los recursos porque se podrían destinar incluso a proyectos que aún no están ‘suficientemente maduros’”, indica el informe.

