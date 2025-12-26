Al menos 187 personas tuvieron que abandonar sus viviendas este 26 de diciembre en el municipio de Tibú, Norte de Santander, luego de intensos enfrentamientos armados entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc en un sector rural de la región del Catatumbo.

Los hechos se registraron desde las primeras horas del día en el kilómetro 16 de la vía que comunica al casco urbano de Tibú con el corregimiento de La Gabarra, una zona estratégica del Catatumbo.

Según informó el alcalde Richard Claro, la intensidad de los enfrentamientos obligó a los habitantes a resguardarse inicialmente en una escuela rural antes de desplazarse hacia el área urbana.

La confrontación se dio entre estructuras del ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Calarcá, en medio de una disputa territorial que mantiene en riesgo permanente a la población civil.

Como consecuencia de la violencia en el Catatumbo, entre 60 y 64 núcleos familiares arribaron al casco urbano de Tibú en busca de protección.

Las personas desplazadas están siendo atendidas de manera temporal en instalaciones de la Alcaldía y luego trasladadas a un albergue de paso, habilitado con el apoyo de la Diócesis de Tibú.

Las autoridades locales adelantan el registro de las familias afectadas mientras se coordina la entrega de ayuda humanitaria básica.

El alcalde de Tibú advirtió que el municipio no cuenta con la capacidad presupuestal para sostener la atención a la población desplazada si la situación se prolonga. En ese sentido, solicitó la activación de la subsidiariedad por parte del Gobierno Nacional, la Gobernación de Norte de Santander y la Unidad para las Víctimas.

Además, el mandatario alertó sobre la afectación emocional que la violencia armada está generando, especialmente en niños y adolescentes, quienes han tenido que huir en medio de disparos, explosiones y el uso de drones.

“Es necesaria la atención psicosocial para estos niños y niñas que están en una situación emocional bastante compleja al escuchar enfrentamientos, drones y atentados”, precisó el mandatario en diálogo con ‘Blu Radio’.