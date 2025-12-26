El uso de pólvora pirotécnica marcó nuevamente el balance de la celebración de la Navidad en el Atlántico. Aunque las autoridades coincidieron en que la Nochebuena transcurrió en general con tranquilidad y buen comportamiento ciudadano, cinco nuevos casos de personas lesionadas por pólvora, entre ellos un niño de 11 años, reavivaron la preocupación por los riesgos que estos artefactos siguen representando durante la temporada decembrina.

Los nuevos lesionados fueron reportados en el municipio de Soledad y elevaron a 41 el total de personas heridas por pólvora en el departamento, una cifra que supera la del año anterior, cuando para la misma fecha se contabilizaban 32 casos. Del total de afectados, 10 son menores de edad y 31 adultos, un dato que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

La secretaria de Salud (e) del Atlántico, Rosmery Wehedeking Páez, advirtió sobre el incremento de los casos y reiteró el llamado a la prevención, al recordar que la pólvora no es un juego.

“El manejo de la pólvora debe quedar en manos de expertos y nunca debe combinarse con el consumo de alcohol. Hacemos un llamado especial a los padres de familia para proteger a los niños”, expresó la funcionaria, al revelar que 21 de los adultos lesionados se encontraban bajo los efectos del alcohol. La red hospitalaria del departamento permanece en alerta amarilla.

Pese a este panorama, el gobernador Eduardo Verano resaltó que la mayoría de los atlanticenses celebró la Navidad de manera responsable.

“Vivimos una Navidad en calma, con respeto y sana convivencia. Este balance demuestra que cuando hay compromiso ciudadano podemos celebrar cuidando la vida”, señaló.

En materia de orden público, las autoridades confirmaron que no se registraron homicidios asociados a las celebraciones navideñas. El único hecho violento ocurrió en el municipio de Ponedera y correspondió a un caso de sicariato no relacionado con las festividades, que continúa bajo investigación.

El secretario del Interior del departamento, José Antonio Luque, destacó que los resultados positivos son producto del trabajo articulado entre la Gobernación, la Fuerza Pública y las autoridades locales.

En el Distrito

En Barranquilla, el balance de la Nochebuena fue positivo en cuanto al uso de pólvora. Con corte a las 8:00 de la mañana del 25 de diciembre, la Secretaría Distrital de Salud confirmó que no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas por la manipulación de estos artefactos durante la celebración. El informe fue consolidado por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias Distrital (CRUE), con datos de todas las instituciones de salud públicas y privadas.

La secretaria de Salud, Stephanie Araujo Blanco, destacó el comportamiento ciudadano y el cuidado especial hacia los niños durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre. Según explicó, la vigilancia permanente de los adultos fue determinante para evitar quemaduras, intoxicaciones y otras lesiones que cada año afectan principalmente a menores de edad.

No obstante, el riesgo no ha desaparecido. De acuerdo con el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), con corte al 25 de diciembre, en Barranquilla se han registrado 35 casos de personas quemadas por pólvora, una cifra superior a la del año anterior, cuando se contabilizaban 23 casos para la misma fecha.

“No hay pólvora inofensiva. Estos elementos pueden causar quemaduras severas, amputaciones en manos y dedos, daños en los ojos y oídos, problemas respiratorios e intoxicaciones. La invitación es a recibir el 2026 sin pólvora”, enfatizó Araujo Blanco.

Como medida preventiva, el Distrito mantiene activa la alerta amarilla hasta el 18 de enero de 2026 y continúa realizando operativos de inspección, vigilancia y control en establecimientos que expenden bebidas alcohólicas y alimentos, para reducir riesgos durante las festividades.

Mayor seguridad

Durante la Nochebuena, Barranquilla y su área metropolitana contaron con un amplio despliegue de las autoridades en el marco del Plan Navidad “Una Navidad con Propósito”. Más de 1.300 policías realizaron controles al uso de pólvora, vigilancia en barrios y zonas comerciales, y acciones preventivas para proteger la vida y la convivencia.

El balance operativo incluyó la captura de nueve personas, la incautación de un arma de fuego y el traslado de 89 ciudadanos a la Unidad de Convivencia y Justicia (UCJ). Además, se realizaron 14.506 consultas de antecedentes, se impusieron 108 comparendos por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y se atendieron 196 llamadas por riñas y 116 por perturbación a la tranquilidad pública a través de la línea 123.

En materia de movilidad, se impusieron 208 comparendos de tránsito y, aunque en el departamento se reportó un fallecimiento en Manatí por un accidente que involucró a un motociclista y un semoviente, no se registraron víctimas fatales por siniestros viales durante la Nochebuena en Barranquilla.

Cortesía Las autoridades realizaron operativos de control en todo el territorio nacional para velar por la seguridad.

Las autoridades reiteraron que, aunque la Navidad dejó un balance mayoritariamente tranquilo, la pólvora sigue siendo el principal riesgo evitable de la temporada, por lo que insistieron en mantener conductas responsables y proteger especialmente a los niños durante las celebraciones de fin de año.

En el Caribe

Los reportes de las autoridades de Policía y del sector salud en los departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar, Cesar y La Guajira indican que a pesar de las prohibiciones y los controles para el uso de la pólvora los lesionados siguen existiendo.

Salvo en Cesar y La Guajira, en el resto de los departamentos hubo quemados con pólvora durante el 24 de diciembre y hasta el mediodía de ayer jueves 25.

En Sucre fueron dos adultos de 20 y 27 años que tuvieron quemaduras de segundo y tercer grado que requirieron hospitalización; en Córdoba fueron 5 casos, tres de ellos en su capital Montería, y en Cartagena uno.

Con relación a los homicidios el departamento de Sucre tuvo dos en Sincelejo, además de tres heridos con armas blancas, y hay dos fallecidos en accidente de tránsito y cuatro ciudadanos más heridos, entre ellos una mujer.

En el Cesar un accidente vial dejó tres fallecidos, mientras que en las vías de Córdoba hubo 6 accidentes de tránsito que dejaron dos personadas fallecidas en los municipios de Chinú y Planeta Rica, y un homicidio con arma blanca en Pueblo Nuevo.

En La Guajira hubo un accidente de tránsito con dos heridos.

El balance nacional

La celebración de la Navidad volvió a encender las alertas sanitarias en el país. Durante la noche del 24 de diciembre se reportaron 134 nuevos lesionados por pólvora pirotécnica, de los cuales 39 son menores de edad, según el balance entregado este 25 de diciembre por el Instituto Nacional de Salud (INS), con datos consolidados hasta las 8:00 de la mañana y cobertura en todo el territorio nacional.

De acuerdo con el informe preliminar del INS, en lo corrido de diciembre se han registrado 792 personas lesionadas por pólvora, una cifra que representa una variación mínima del 0,9 % frente al mismo periodo de la temporada 2024, lo que evidencia un comportamiento similar al del año anterior.

El reporte revela que 260 de los lesionados son menores de 18 años, equivalente al 32,8 % del total de casos. Una situación que genera especial preocupación es que en 30 de estos eventos los niños y adolescentes estaban acompañados por adultos bajo los efectos del alcohol, un factor de riesgo recurrente durante las festividades decembrinas.

En cuanto al tipo de lesiones, el INS indicó que las quemaduras siguen siendo las más frecuentes, presentes en el 88,8 % de los casos, seguidas por laceraciones con un 55,2 %. Respecto a los artefactos involucrados, los totes concentran el 31,6 % de los incidentes, seguidos por otros elementos pirotécnicos (20,5 %) y los voladores (17,5 %). Además, durante la temporada se reportaron cuatro casos de intoxicación por fósforo blanco.

Pese a este panorama, el balance general del plan “Navidad con Propósito” fue calificado como alentador por las autoridades, especialmente en materia de seguridad y convivencia ciudadana. Durante diciembre, el homicidio registró una reducción del 8 %, lo que se traduce en 78 vidas salvadas frente al mismo periodo del año anterior. Ciudades como Bogotá, Barranquilla, Pereira, Santa Marta y Valledupar lideraron esta disminución.

Solo durante la celebración de Navidad se registraron 48 hechos con afectación a la vida, un 20 % menos que en 2024, evitando la muerte de 12 personas. Asimismo, las lesiones personales disminuyeron un 21 %, con 1.413 casos menos en el acumulado del mes.

En paralelo, las autoridades atendieron más de 16.200 requerimientos ciudadanos a través de las 4.601 zonas de atención desplegadas en todo el país. En las carreteras, 911.304 vehículos se movilizaron durante Navidad. Aunque se presentaron 25 accidentes de tránsito, con 30 personas lesionadas y cuatro fallecidas, esta cifra representa una reducción del 20 % en muertes frente al año anterior.

Las autoridades reiteraron el llamado a celebrar las festividades de fin de año con responsabilidad, especialmente en el uso de pólvora, para proteger la vida de niños, niñas y adultos durante lo que resta de la temporada decembrina.