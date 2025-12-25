Con presencia policial en barrios, zonas comerciales y puntos de alta afluencia, Barranquilla y su área metropolitana vivieron una Nochebuena con acompañamiento permanente de las autoridades. La Policía Metropolitana entregó un balance favorable del Plan Navidad “Una Navidad con Propósito”, activado para garantizar la seguridad, la convivencia y la protección de la vida durante la celebración del 24 de diciembre.

Más de 1.300 hombres y mujeres de las distintas especialidades de la Policía Nacional estuvieron desplegados en las calles, adelantando acciones preventivas, controles al uso de pólvora y labores de vigilancia en sectores residenciales y comerciales, donde miles de familias se reunieron para celebrar.

El dispositivo dejó como resultado la captura de nueve personas por diferentes delitos, la incautación de un arma de fuego y el traslado de 89 ciudadanos a la Unidad de Convivencia y Justicia (UCJ) por comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana. De igual manera, se intensificaron los controles a establecimientos abiertos al público, las caravanas por la vida y los puestos de control dinámicos en puntos estratégicos de la ciudad.

Durante la jornada se realizaron 14.506 consultas de antecedentes y se impusieron 108 comparendos por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. En cuanto a la atención de emergencias, la línea 123 recibió 196 llamadas relacionadas con riñas y 116 por perturbación a la tranquilidad pública.

En materia de movilidad, las autoridades impusieron 208 comparendos de tránsito. El dato más alentador de la jornada fue que no se registraron personas fallecidas por accidentes viales durante la celebración de la Nochebuena.

El coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó que este resultado “es producto del trabajo articulado de nuestros uniformados y del buen comportamiento ciudadano, lo que permitió que las familias celebraran una Navidad más segura y en convivencia”.

La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para mantener las medidas de convivencia durante las festividades de fin de año y recordó que cualquier hecho delictivo o situación que afecte la tranquilidad puede ser denunciado a través de la Línea Contra el Crimen 317 896 55 23 o la línea de emergencias 123.