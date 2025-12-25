A través del programa ‘Jóvenes 360’, una alianza entre la Alcaldía de Barranquilla, la Institución Universitaria de Barranquilla – IUB, la Asociación Colombiana para el Desarrollo Integral – ACEDI – y la Policía Nacional, 66 jóvenes en condición de vulnerabilidad tendrán la oportunidad de adelantar estudios superiores.

El programa tiene como objetivo el acceso a la educación universitaria al tiempo de fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana en Barranquilla. Con esta nueva alianza, los jóvenes podrán estudiar en programas de la Institución Universitaria de Barranquilla.

Al respecto, el alcalde Alejandro Char expresó: “Con Jóvenes 360, seguimos transformando la educación de Barranquilla. Más de 60 muchachos en condición de vulnerabilidad le dicen sí al conocimiento y deciden cambiar su rumbo para construir un futuro con más oportunidades, lejos de las calles. Ellos inician su formación en Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Industrial, a través de ciclos propedéuticos en la IUB”.

De igual manera, destacó que este es un gran paso que están dando los jóvenes beneficiarios. “Ustedes, con su conocimiento, van a hacer de esta Barranquilla una Barranquilla mejor. Porque Barranquilla no la hacen los puentes, ni las dobles calzadas, ni las carreteras, ni los grandes edificios. Lo hace su gente, con su conocimiento. Cada uno de ustedes, preparados, hace de esta Barranquilla mucho mejor, mucho más sana, mucho más pacífica, mucho más emprendedora, mucho más progreso para ustedes”.

Detalles de la alianza Esta alianza tiene como objetivo aunar esfuerzos administrativos, financieros, académicos, técnicos, sociales y comunitarios, para garantizar el acceso a programas de formación técnica profesional, tecnológica y profesional bajo los lineamientos de gratuidad establecidos por el Gobierno nacional, promoviendo una educación superior de calidad.

La estrategia busca transformar las dinámicas tradicionales de las instituciones de educación superior, mediante programas de formación, acompañamiento integral y cualificación de competencias para jóvenes y adultos, priorizando poblaciones vulnerables, reduciendo brechas de género y fomentando el empleo y el emprendimiento juvenil.

Educación como pilar de seguridad y desarrollo

El rector de la Institución Universitaria de Barranquilla, Arcesio Castro Agudelo, resaltó el papel de la IUB como institución pública comprometida con la inclusión y la equidad: “Desde la IUB seguimos cumpliendo nuestra misión de llevar educación superior de calidad a quienes más la necesitan.

Este convenio nos permite abrir las puertas de nuestros programas académicos a jóvenes en situación de vulnerabilidad, garantizando acompañamiento, permanencia y oportunidades reales de transformación social”.

La representante de ACEDI, Mireya Vergel Ruiz, subrayó el impacto comunitario del proyecto y la importancia del trabajo articulado: “Esta alianza demuestra que cuando el sector público, la academia y las organizaciones sociales trabajan de manera coordinada, se logran resultados concretos para las comunidades. Apostarle a la educación es apostarle a la inclusión, a la prevención y a la construcción de territorios más seguros y solidarios”.

Objetivos específicos de la alianza La iniciativa tiene como objetivo implementar estrategias de formación, inclusión social y acompañamiento integral comunitario dirigidas a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Además, el programa busca facilitar el acceso a programas académicos de pregrado ofertados por la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB), con la posibilidad de acceder a esquemas de gratuidad o matrícula cero, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Gobierno nacional.

También contempla la promoción de actividades orientadas a la convivencia ciudadana, la seguridad, la innovación y el emprendimiento juvenil.

Igualmente, garantiza que cada uno de los programas habilitados cuente con un mínimo de 30 estudiantes debidamente caracterizados.

Finalmente, se establece el compromiso de asimilar y desarrollar los programas académicos ofrecidos por la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB), en articulación con las acciones de acompañamiento y formación previstas en la iniciativa.

Con esta iniciativa, la Alcaldía de Barranquilla, a través de la IUB, continúa fortaleciendo una estrategia integral que articula educación, inclusión social y seguridad, consolidando a la ciudad como un territorio de oportunidades, esperanza y futuro para sus jóvenes.