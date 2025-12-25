Luego de un reporte preliminar realizado por el Distrito, se reportó que Barranquilla vivió una Nochebuena tranquila y sin emergencias por pólvora. Con corte a las 8:00 de la mañana de este 25 de diciembre, la Secretaría Distrital de Salud confirmó que no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas por la manipulación de estos artefactos durante la celebración de Navidad en la ciudad.

El reporte fue consolidado a través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias Distrital (CRUE), luego de recibir los informes de todas las instituciones de salud, públicas y privadas, que hacen parte de la red hospitalaria.

Dicho seguimiento se realiza en el marco de la alerta amarilla que el Distrito mantiene activa hasta el 18 de enero de 2026, como medida preventiva para responder de manera oportuna a cualquier evento en salud durante la temporada decembrina.

La secretaria de Salud, Stephanie Araujo Blanco, calificó el balance como positivo y destacó el comportamiento de la ciudadanía, en especial el cuidado de los niños durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre.

Según explicó, la vigilancia permanente de los adultos fue determinante para evitar quemaduras, intoxicaciones y otras lesiones que cada año suelen afectar, principalmente, a menores de edad.

Araujo Blanco reiteró el llamado a mantener conductas responsables durante las celebraciones de fin de año.

“No hay pólvora inofensiva. Estos elementos, cuando son manipulados sin las medidas adecuadas, pueden provocar quemaduras severas, amputaciones en manos y dedos, daños en los ojos y oídos, problemas respiratorios e intoxicaciones”, señaló la funcionaria, al insistir en la importancia de recibir el 2026 sin pólvora.

No obstante, cabe indicar que el riesgo persiste durante toda la temporada. De acuerdo con el reporte del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), con corte al 24 de diciembre, en Barranquilla se han registrado 35 casos de personas quemadas por pólvora, una cifra superior a la del año anterior, cuando para la misma fecha se contabilizaban 23 casos.

De manera paralela a las acciones preventivas, la Secretaría de Salud del Distrito continúa desarrollando operativos de inspección, vigilancia y control en establecimientos que expenden bebidas alcohólicas y alimentos, con el propósito de reducir riesgos para la salud y garantizar que las festividades transcurran en calma y sin hechos que lamentar.