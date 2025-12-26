La afiliación de trabajadores originarios de países latinoamericanos creció un 9 % en el último año en España, lo que supone unos 92.300 ocupados más procedentes de la región, que representa prácticamente la mitad de todo el empleo foráneo creado en el periodo, con colombianos y venezolanos a la cabeza.

Según los datos estadísticos de la Seguridad Social, el empleo en España entre las personas procedentes de América Latina superó este año el millón de afiliados, de los que más de 250.000 trabajadores proceden de Colombia, seguidos por otros 210.000 de Venezuela.

Frente al cierre de 2024, y con datos medios hasta octubre, solo entre estos dos países han sumado 65.000 afiliados más: 35.000 de Venezuela y 30.000 en el caso de Colombia, seguidos de Perú con 11.000 más (99.000 en total).

Ecuador ocupa el cuarto lugar con 75.240 afiliados tras sumar 2.300 en el último año y Argentina el quinto lugar, con unos 5.140 afiliados más comparando el dato medio de octubre con el final de 2024.

En total en España hay 3 millones de afiliados extranjeros (200.000 más que el año pasado y un crecimiento del 7,3 %), de los que los latinoamericanos representan un tercio.

En conjunto, los afiliados extranjeros representan el 14,1 % de los cotizantes.

Con el último dato disponible y mirando a los países con mayor peso, el grueso de los afiliados de Colombia, el 84 %, está en el régimen general, el 8 % en el de autónomos y el 6 % en el de empleados de hogar.

En el caso de Venezuela, el 87 % está en el general, el 9 % en autónomos y el 2,8 % en empleados de hogar.

“La aportación de los trabajadores extranjeros al crecimiento de la afiliación en el último año es muy positiva. Su presencia es fundamental en algunos sectores como la hostelería y en otros crece de manera muy interesante, como en las actividades de alto valor añadido”, destacó con los últimos datos la ministra española de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz.

Peso relevante en hostelería, construcción y cuidados

Según recoge un estudio del Real Instituto Elcano, importantes sectores económicos de España dependen de modo mayoritario o muy relevante de la inmigración: el servicio doméstico, la hostelería, la construcción y la agricultura tienen entre sus empleados al menos a un 30 % de inmigrantes y entre ellos tienen especial peso las personas originarias de América Latina.

No obstante, añade el informe, la llegada en los últimos años de miles de inmigrantes latinoamericanos de renta media y alta, con educación universitaria, empieza a cambiar el perfil, aunque aún es un fenómeno minoritario.

“El 75 % de los empleos generados durante el último año por la hostelería y otras actividades asociadas al turismo están ocupados por inmigrantes. En otras palabras, la inmigración ha servido de palanca para batir un nuevo récord de ingresos por turismo internacional”, recogía en un reciente artículo el director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, Raymond Torres, que también destacaba su papel en la construcción.