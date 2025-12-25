La directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Diana Marcela Pava, dio un parte de tranquilidad a la ciudadanía sobre la circulación de la influenza A H3N2 en Colombia, tras la detección del primer caso el pasado martes.

La funcionaria indicó este jueves a medios que el INS realiza desde hace más de 20 años la vigilancia en centinela de los virus respiratorios, lo que ha permitido detectar que durante todo el año circulan diferentes virus en el territorio nacional, incluyendo la influenza.

“Tenemos covid, tenemos influenza, también tenemos adenovirus y virus sincitial respiratorio. Pero nosotros tenemos unos meses en los cuales hay estación, es decir, tenemos unos grados estacionales. Entonces, en este momento tenemos influenza estacional”, explicó Pava.

Detalló que H3N2 “realmente se denomina es por las proteínas que están en la superficie y cómo interactúan, pero realmente es un virus que ya hemos detectado”.

En ese sentido, la directora del INS envió un mensaje de tranquilidad a los colombianos para que “no piensen que es una nueva pandemia o un nuevo virus”.

“Lo que sucede es que los virus tienen características mutagénicas, entre ellos la influenza A, que es altamente mutagénica, y estamos hablando de un clado que es el K, que ha tenido un comportamiento en Europa y en otros países y que hace poco también nosotros encontramos un caso gracias a esa vigilancia genómica que está realizando el país y que se detectó en el departamento de Antioquia”, enfatizó.

Primer caso de la influenza A H3N2 en Colombia

El Ministerio de Salud confirmó el martes la detección del primer caso de influenza A(H3N2), variante K, en el país, en un paciente con un antecedente de viaje a los Estados Unidos.

“El caso corresponde a una persona que presentó síntomas respiratorios leves, como fiebre, rinorrea y tos, y que reportó un viaje reciente en crucero con salida desde Miami”, señaló el Ministerio en un comunicado.

Sin embargo, la autoridad sanitaria aclaró que no se ha registrado “un incremento en la incidencia de infecciones respiratorias agudas, ni en la gravedad de los casos, ni en las hospitalizaciones o fallecimientos asociados a este subclado (variante) del virus en el país”.

“Según la evidencia disponible, la vacuna contra la influenza continúa siendo eficaz para prevenir complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes”, agregó la información oficial.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que este año la influenza comenzó a circular antes de lo habitual, con un aumento sostenido desde agosto. Asimismo, señaló que la variante de influenza A(H3N2), subclado K, ya ha sido identificada en varios países del mundo.

Por esa razón, el Ministerio de Salud hizo un llamado a los ciudadanos a mantener medidas de autocuidado como el lavado frecuente de manos (especialmente al llegar a casa, antes de comer y después de toser o estornudar), la ventilación adecuada de espacios cerrados y el uso de tapabocas en personas con síntomas respiratorios.

“La vacuna contra la influenza disponible en el territorio colombiano en 2025 contiene la cepa A/H3N2 y, a pesar de las diferencias propias del subclado K, se recomienda su aplicación, ya que la efectividad vacunal reduce las hospitalizaciones y muertes por esta enfermedad”, señaló esa cartera.