Este martes 23 de diciembre el Ministerio de Salud confirmó la detección del primer caso de influenza A(H3N2), variante K, en Colombia, en un paciente con un antecedente de viaje a los Estados Unidos.

Se trata de un menor de edad que se habría contagiado durante un viaje al país norteamericano.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó en redes sociales que el niño de dos años que reside en la capital de Antioquia, y que se encuentra completamente recuperado.

“El Instituto Nacional de Salud confirmó el día de hoy el primer caso de influenza A(H3N2) del país. El caso fue reportado oportunamente por la Secretaría de Salud del Distrito siguiendo todos los protocolos del Reglamento Sanitario Internacional.”, escribió el mandatario.

“Se trata de un niño de 2 años residente en Medellín, con antecedente de contagio en un viaje internacional en el mes de octubre, que presentó síntomas leves, sin complicaciones y no requirió hospitalización. Hoy está completamente recuperado.”, señaló.

Y agregó: “No hay evidencia de mayor gravedad clínica asociada a esta variante, ni en Colombia ni en otros países donde ha circulado recientemente.”

Asimismo, el alcalde indicó que en Medellín los indicadores de infecciones respiratorias muestran un comportamiento estable; sin embargo, hizo un llamado a la comunidad para aplicarse la vacuna contra la influenza.

“Nuestra ciudad está preparada con vigilancia epidemiológica y capacidad de respuesta. Reiteramos un llamado clave a la ciudadanía: la vacunación contra la influenza salva vidas. La vacuna de 2025 incluye la cepa A(H3N2).”, puntualizó.

Alerta del Minsalud

Por su parte, la autoridad sanitaria aclaró que no se ha registrado “un incremento en la incidencia de infecciones respiratorias agudas, ni en la gravedad de los casos, ni en las hospitalizaciones o fallecimientos asociados a este subclado (variante) del virus en el país”.

“Según la evidencia disponible, la vacuna contra la influenza continúa siendo eficaz para prevenir complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes”, agregó la información oficial.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que este año la influenza comenzó a circular antes de lo habitual, con un aumento sostenido desde agosto. Asimismo, señaló que la variante de influenza A(H3N2), subclado K, ya ha sido identificada en varios países del mundo.

Por esa razón, el Ministerio de Salud hizo un llamado a los ciudadanos a mantener medidas de autocuidado como el lavado frecuente de manos (especialmente al llegar a casa, antes de comer y después de toser o estornudar), la ventilación adecuada de espacios cerrados y el uso de tapabocas en personas con síntomas respiratorios.

“La vacuna contra la influenza disponible en el territorio colombiano en 2025 contiene la cepa A/H3N2 y, a pesar de las diferencias propias del subclado K, se recomienda su aplicación, ya que la efectividad vacunal reduce las hospitalizaciones y muertes por esta enfermedad”, señaló esa cartera.