La vicepresidenta Francia Márquez hizo un llamado este jueves a las autoridades del país y a la comunidad internacional para brindar ayuda humanitaria y seguridad a las personas que abandonaron sus viviendas en el Catatumbo por enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las Farc.

Según el Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés), al menos 250 personas huyeron del territorio y cerca de 6.000 están en riesgo de confinamiento y desplazamiento por los choques entre los grupos armados ilegales.

Francia Márquez se pronunció sobre esta preocupante situación a través de su cuenta de X, con un mensaje en el que expresó su clamor por “el respeto a la vida, el territorio y la dignidad de las comunidades en el Catatumbo”.

La vicepresidenta dijo que es urgente que se garanticen condiciones de seguridad que permitan el retorno y la permanencia de las personas en sus tierras y el ejercicio pleno de sus derechos.

“Hago un llamado a las autoridades competentes y a la comunidad internacional para que se brinde apoyo humanitario inmediato y atención integral a las familias afectadas por el desplazamiento que se ha presentado de nuevo en esta zona del país, a raíz de los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales”, sostuvo.

Asimismo, pidió que se adopten medidas “reales y efectivas” para prevenir esta situación.

“Sabemos que la paz y la justicia social en el Catatumbo solo serán posibles con respeto, protección y presencia institucional que responda a las necesidades reales de su gente y en estamos comprometidos como Gobierno nacional”, concluyó.

Mi clamor es por el respeto a la vida, el territorio y la dignidad de las comunidades en el Catatumbo. Es urgente que se garanticen condiciones de seguridad que permitan el retorno y la permanencia de las personas en sus tierras y el ejercicio pleno de sus derechos.



— Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) December 25, 2025

La región del Catatumbo, que hace parte del departamento de Norte de Santander, vive desde mediados de enero una grave crisis humanitaria por la guerra declarada por el ELN contra el Frente 33 de las disidencias de las Farc por el control territorial y de las economías ilícitas en esa parte del país.

Esa disputa ha provocado la muerte de cerca de un centenar de personas y el desplazamiento forzado de miles de campesinos de la región, muchos de los cuales no han podido volver a sus tierras porque la violencia persiste.

“Las personas que habitan en la región del Catatumbo tienen miedo de los combates entre grupos armados organizados. Cientos se están desplazando para salvar sus vidas y necesitan asistencia humanitaria urgente”, dijo el director de país de NRC en Colombia, Giovanni Rizzo, citado en un comunicado.

Igualmente alertó de que “en los próximos días el número de personas podría incrementarse si no se protege y respeta a la población civil”.