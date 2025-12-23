Un grupo especial de la Dijín fue emboscado este martes en zona rural de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, cuando inspeccionaba un vehículo abandonado.

Leer más: Mujer de disfraz azul, involucrada en asesinato de Jaime Esteban Moreno, dejó una carta antes de huir

Este nuevo hostigamiento de las disidencias de las Farc en esta región del país dejó un policía muerto y otro herido. El ataque ocurrió en cercanías al corregimiento de Quinamayó.

De acuerdo a información preliminar, hasta la zona se desplazó un grupo especial antiterrorismo de la Dijín para verificar el contenido de un vehículo que había sido reportado como abandonado en una vía del sector. Durante el procedimiento de inspección judicial, los uniformados fueron sorprendidos con ráfagas de fusil y explosivos.

La víctima mortal fue identificada como el intendente Luis Guillermo Martínez, y el patrullero herido como Juan Camilo Perdomo, quien fue evacuado de urgencia hacia un centro asistencial del norte del Cauca, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Ver también: Él es Tylor Chase, el artista que pasó de ser estrella de Nickelodeon a vivir en condición de calle

El suroccidente del país enfrenta una grave situación de orden público, debido a que diferentes estructuras de las disidencias hacen presencia en la zona y han intensificado sus acciones terroristas en las últimas semanas.