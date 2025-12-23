La Comunidad Andina (CAN) emitió una resolución que prohíbe el uso de dos sustancias químicas empleadas en productos cosméticos, especialmente en esmaltes semipermanentes para uñas, debido a posibles riesgos para la salud humana.

La normativa, que aplica para Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, establece que los ingredientes Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y N,N-dimetil-p-toluidina (DMPT) no podrán seguir utilizándose en formulaciones cosméticas. La medida se apoya en evaluaciones toxicológicas internacionales que alertan sobre efectos adversos asociados a estos compuestos, como toxicidad reproductiva, sensibilización cutánea y potencial cancerígeno.

Tras la publicación de la resolución, las empresas del sector cuentan con un plazo máximo de 60 días para retirar del mercado los productos que contengan dichas sustancias. Una vez cumplido ese periodo, los registros sanitarios de estos cosméticos quedarán sin efecto, lo que impedirá su comercialización legal en los países miembros.

Masglo retiró su línea de esmaltes semipermanentes

Por eso, la marca colombiana Masglo informó que suspendió la distribución de los esmaltes semipermanentes que incluyen los ingredientes prohibidos y puso en marcha un plan de recolección para retirar los productos disponibles en puntos de venta.

Freepik Prohíben sustancia usada en esmaltes de uñas semipermanentes por ser potencialmente tóxicos

La compañía aseguró que el proceso se realiza bajo protocolos internos y estándares de Buenas Prácticas de Manufactura, en coordinación con distribuidores y aliados comerciales.

Además, la empresa indicó que desde hace un tiempo viene ajustando sus formulaciones para alinearse con las regulaciones internacionales, por lo que actualmente sus líneas de producción no utilizan TPO. Según explicó, los esmaltes tradicionales, clínicos y de gel evolucionado de la marca cumplen con las nuevas exigencias sanitarias.

Freepik La Unión Europea prohibió la realización de uñas semipermanentes

¿Por qué se prohibieron estos ingredientes?

La decisión de la CAN se basa en estudios científicos evaluados previamente por autoridades europeas, los cuales llevaron a reclasificar estas sustancias dentro de categorías de riesgo para la salud. Estos análisis fueron considerados por expertos gubernamentales de la región, quienes recomendaron su exclusión del listado de ingredientes permitidos en cosméticos.