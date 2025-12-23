Los precandidatos presidenciales de la Gran Consulta por Colombia expresaron su respaldo a la decisión de Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, de sumarse oficialmente a esta coalición política de centro-derecha con miras a las elecciones presidenciales de 2026.

A través de pronunciamientos públicos y mensajes en redes sociales, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria y Juan Daniel Oviedo dieron la bienvenida a Valencia, destacando que su adhesión fortalece un proyecto político amplio, democrático y plural, y resalta el papel de la mujer en la construcción de una alternativa de gobierno.

Los aspirantes coincidieron en que la incorporación de la senadora del Centro Democrático consolida la unidad del sector y amplía la base política de la coalición, cuyo objetivo es presentar una candidatura única capaz de enfrentar los retos del país en los comicios de 2026.

Bienvenida, @PalomaValenciaL, a #LaGranConsulta. Esta es una unidad que busca proponerle al país una alternativa diferente, con diversas ideas, carácter y respeto. Por encima de los egos y las ideologías, Colombia necesita liderazgos que den resultados, actúen con transparencia y… — Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) December 22, 2025

La Gran Consulta por Colombia busca defender la institucionalidad, recuperar la seguridad, reactivar la economía, fortalecer el sistema de salud y restablecer la confianza de los ciudadanos en el Estado. Estos ejes programáticos serán puestos a consideración de los colombianos en la consulta que se realizará el 8 de marzo, de manera simultánea con las elecciones al Congreso de la República.

Sigue creciendo #LaGranConsulta. Con la llegada de Paloma, una mujer franca, preparada y sensata, este equipo se fortalece. Poco a poco, el país se dará cuenta de que el próximo presidente debe saber trabajar en equipo. ¡Bienvenida Paloma! https://t.co/F7ibFQOKHs — Mauricio Cárdenas S. (@MauricioCard) December 22, 2025

En esa jornada electoral, los ciudadanos elegirán un solo candidato presidencial, quien contará con el respaldo y acompañamiento de los demás precandidatos, que se comprometieron a hacer campaña de manera conjunta en un solo frente político.