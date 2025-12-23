El candidato presidencial Abelardo de la Espriella celebró este lunes la llegada de la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, a la Gran Consulta por Colombia.

Lea también: En video quedó registrado el momento del grave accidente en Buenaventura; padres se “despidieron” de uno de sus hijos

“Felicito a la Dra. Paloma Valencia y le deseo lo mejor en el camino que escogió para buscar la Presidencia: la consulta con varios e importantes precandidatos en contienda”, escribió el abogado en su cuenta de X.

Recordó en este sentido: “Intenté la unión con el Centro Democrático antes de la primera vuelta y no se logró; la democracia es así: libre e independiente, y cada quien puede hacer lo que considere apropiado, siempre que no afecte derechos de terceros. Reitero mi palabra: si quien salga ganador de la consulta llegase a superarme, seré el primero en cargarle el maletín para vencer a Cepeda o a cualquiera a quien Petro pretenda atornillar al poder. La patria está por encima de cualquier interés personal”.

Lea también: Nicolás Petro no realizaría aportes al sistema de salud colombiano y figura como beneficiario, según la Adres

Eso sí, manifestó que “de igual manera, si el pueblo decide acompañarme y ungirme para esa batalla, aquí, en Defensores de la Patria, las puertas estarán abiertas para todos los participantes de esa consulta y para el doctor Fajardo, para que, juntos, derrotemos al eje del mal. El orden de los factores no altera el producto; al final, como es deseo del pueblo, estaremos juntos para el bien de la Nación”.

Y concluyó el considerado ‘outsider’ de la derecha: “Mientras tanto, ocupémonos del Congreso, impongamos mayorías, defendamos a los mejores hombres y mujeres que quieren llegar al Congreso a acompañar el proyecto del Tigre; pensemos en rodearnos de los mejores para luchar la contrarrevolución que necesita Colombia”.

Lea también: Se oficializa el decreto en que Petro declara la polémica emergencia económica por 30 días