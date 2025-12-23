El próximo 8 de marzo es una fecha clave para la política colombiana. Ese día se definen quiénes son los que definitivamente van por la Presidencia de la República, luego de que se decante la extensa lista de candidatos que se ha venido cocinando durante meses.

Daniel Quintero confirma su participación en la consulta del Pacto Amplio

Este lunes 22 de diciembre terminaron de conocerse algunos nombres que decidieron ir por consulta, como Paloma Valencia, que va por la ‘Gran Consulta por Colombia’ y Daniel Quintero con ‘Pacto Amplio’. Aunque faltan algunas decisiones como Juan Carlos Pinzón, cuya decisión se conocerá después del 24 de diciembre, según detalló el exministro de Hacienda Maurició Cárdenas, quien enfatizó:“Esperamos que prime el espíritu de unidad y trabajo en equipo por el bien del país”.

Candidatos de la centro-derecha dieron la bienvenida al uribismo

Minutos después de conocerse la decisión de Paloma Valencia, respaldada por el expresidente Álvaro Uribe, los otros miembros de la alianza: Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán y Juan Daniel Oviedo dieron la bienvenida y agradecieron la participación de la senadora.

“Sabemos que la unión, en la diferencia, nos hace más fuertes y el trabajo en equipo, con nuestros matices, nos permite llegar más lejos. Vamos por la recuperación de la seguridad, la salud, la confianza inversionista, y la lucha contra los criminales, la corrupción y el despilfarro”, puntualizó Vicky Dávila.

Por su parte, Aníbal Gaviria destacó: “Este es un ejercicio de construcción colectiva que reúne distintas miradas con un propósito común: ofrecerle a Colombia una alternativa seria, transparente y capaz de dar resultados”.

¿Cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron?

En medio de una reunión que realizaron los miembros de la alianza se determinaron tres acuerdos clave:

Todos los firmantes se comprometen a ir a una consulta el 8 de marzo y a respaldar el candidato o candidata que resulte ganador.

Para entrar a hacer parte adicional de esta consulta, se requiere consenso.

se requiere consenso. ⁠Para salir se requiere la mayoría de los demás.

Pronunciamiento del Centro Democrático

El Centro Democrático confirmó este lunes su respaldo a la participación de Paloma Valencia en la Gran Consulta por Colombia, un proceso político que se realizará el próximo 8 de marzo y que busca definir un candidato único para enfrentar al aspirante del actual Gobierno en las elecciones presidenciales.

Según informó la colectividad, la decisión fue adoptada de manera conjunta por la bancada en el Congreso, los candidatos al Legislativo y las directivas del partido. El objetivo central es avanzar hacia un proceso de unidad que permita consolidar una alternativa política frente al Gobierno nacional.

Daniel Quintero va al Pacto Amplio

Daniel Quintero anunció este lunes su participación en la consulta interpartidista del Pacto Amplio, una coalición de sectores de izquierda y progresistas, con miras a las elecciones presidenciales de 2026, que se realizarán el próximo 8 de marzo en Colombia.

La participación de Daniel Quintero en la consulta del Pacto Amplio se concretó luego de recibir el aval del partido AICO (Autoridades Indígenas de Colombia).

El exmandatario local había señalado que su inscripción estaba supeditada a la aprobación de la personería jurídica del Pacto Histórico por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), trámite que se formalizó el pasado 17 de septiembre.