Daniel Quintero anunció este lunes su participación en la consulta interpartidista del Pacto Amplio, una coalición de sectores de izquierda y progresistas, con miras a las elecciones presidenciales de 2026, que se realizarán el próximo 8 de marzo en Colombia.

La participación de Daniel Quintero en la consulta del Pacto Amplio se concretó luego de recibir el aval del partido AICO (Autoridades Indígenas de Colombia).

El exmandatario local había señalado que su inscripción estaba supeditada a la aprobación de la personería jurídica del Pacto Histórico por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), trámite que se formalizó el pasado 17 de septiembre.

Con ese requisito cumplido, Quintero confirmó su aspiración presidencial y su ingreso a la consulta, en la que también figuran Roy Barreras, Iván Cepeda y Camilo Romero.

El exalcalde hizo pública su decisión a través de un video difundido en redes sociales, en el que expresó: “También nos sumamos a la consulta del Pacto Amplio del próximo 8 de marzo. Seremos la consulta más votada en la historia del país”.

En su pronunciamiento, Daniel Quintero reconoció a los otros precandidatos que ya habían anunciado su participación y afirmó que el objetivo será consolidar una consulta amplia y competitiva frente a otros bloques políticos que acudirán a las urnas en la misma fecha.

¿Cuándo será la consulta del Pacto Amplio?

La consulta del Pacto Amplio está programada para el 8 de marzo de 2026, mientras que el plazo para la inscripción de candidaturas vence el 8 de febrero. Esto abre la posibilidad de que nuevos aspirantes se sumen al proceso en las próximas semanas.

No obstante, persisten interrogantes jurídicos. En el caso de Daniel Quintero, aún se espera un pronunciamiento de la Registraduría Nacional y del Consejo Nacional Electoral sobre su habilitación definitiva, debido a su participación previa en procesos internos. Situaciones similares han sido planteadas en torno a otros precandidatos de la coalición.

El Pacto Amplio surge como una convocatoria dirigida a partidos y movimientos de izquierda y sectores progresistas aliados al petrismo, con el objetivo de definir un candidato único.