Iván Cepeda, Camilo Romero y Roy Barreras ratificaron este lunes su decisión de participar en la consulta popular, llamada Pacto Amplio, programada para el 8 de marzo de 2026, mecanismo mediante el cual se elegirá la candidatura presidencial que representará al progresismo en las elecciones.

Según el comunicado, la consulta definirá al aspirante que buscará liderar el próximo gobierno progresista, con el objetivo de construir mayorías y avanzar en un proyecto político orientado a la unidad nacional y a la consolidación de un país más justo, seguro y en paz.

Las organizaciones firmantes señalaron que el pronunciamiento permanece abierto a la adhesión de otros partidos políticos, movimientos sociales, nuevas ciudadanías y precandidaturas presidenciales de las izquierdas, el progresismo y el liberalismo socialdemócrata que compartan la apuesta por la unidad y estén dispuestos a construir una base común de acuerdos programáticos.

Entre los ejes centrales de esa agenda común se encuentran la defensa y profundización de las reformas sociales, la ampliación efectiva de la democracia, el avance de una transición energética justa y la garantía de la seguridad humana. Asimismo, el documento destaca la defensa de la soberanía nacional, la protección del ambiente y de los derechos de los animales, así como la promoción de un gobierno abierto, innovador y participativo.

El comunicado también subraya el compromiso de este bloque político con la solución dialogada de los conflictos y la búsqueda de todos los caminos posibles para la paz, como parte de una visión integral de seguridad y convivencia.

Finalmente, las organizaciones firmantes reafirmaron que la unidad de las izquierdas, los sectores progresistas, los liderazgos del liberalismo socialdemócrata, así como de sectores de centro e independientes, es clave para consolidar los cambios que, a su juicio, necesita Colombia.