Aún existen más dudas que certezas en la muerte de la jueza Vivian Polanía, todo sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades que tratan de establecer si se trató de un suicido, como se dijo en un primer momento, o de un crimen.

Lea también: Falleció Oriana Fonseca, hincha del Junior, tras sufrir un accidente de tránsito en la Avenida Murillo

Ahora ha salido a hablar un amigo de la togada que afirma que Polanía tenía amenazas en su contra y también un problema con una expareja, sin embargo, para él aún es incierto las causas del fallecimiento de su amiga, aunque le parece descabellado la hipótesis de un suicidio.

El abogado Luis Alexander Maldonado, su amigo, en entrevista con El Tiempo aseguró que hace unos meses la jueza había publicado unos audios en los que se hablaba de presuntos chantajes con fotos personales con su expareja.

“En las grabaciones habla de problemas que tenía con una expareja, pero entiendo que era más un tema de convivencia y eso se solucionó”, le dijo Maldonado al medio capitalino.

Lea también: Nuevas imágenes de Jeffrey Epstein salen a la luz: Bill Gates, Woody Allen y presuntas víctimas aparecen en fotos

Recordó que por su trabajo, los hostigamientos en su contra eran constantes: “Ella tenía muchas amenazas por ser juez Bacrim, negaba muchos beneficios a miembros de bandas criminales. Por eso tenía esquema de protección de la rama judicial. Era la juez incorruptible. De hecho, fue la juez de garantías en el caso de los asesinos del periodista Jaime Vásquez”.

En un primer momento se dijo que la hipótesis con más fuerza era la de un presunto suicidio, pero para el abogado esto no tiene mucho sentido y por la sencilla razón de su bebé.

“Ella estaba feliz con su bebé. Decir que se suicidó no tiene sentido porque se habría llevado por delante al niño, pero será Medicinal Legal quien determine las causas de su muerte. Ella vivía en un conjunto cerrado al cual era muy difícil que alguien ingresara”, agregó.

Lea también: CTI de la Fiscalía confirma captura del señalado asesino del fiscal Norbey Ruiz Correa

¿Cuál es el estado de salud del bebé?

El uniformado indicó que luego de encontrar el menor, este fue trasladado de manera inmediata a un centro asistencial, donde fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, aclaró que el pequeño está estable.

“El bebé se encontraba bastante deshidratado. Por la rigidez cadavérica y la lividez que tenía la juez, puedo decirles de que aproximadamente la hora de la muerte sería en la madrugada”, indicó.

“Se traslada hacia un centro asistencial por la complejidad de que el niño no había consumido alimentos, creo que, por más de 12 horas (...) Está en UCI, pero su estado de salud es estable, se está recuperando satisfactoriamente. También los protocolos nuestros es que Policía de Infancia y Adolescencia le restablezca los derechos y se lo entregamos al ICBF, que determinará a quién se le entregue”.

Lea también: ¿Quién es Anuar Salín Jure Balaguera, la pareja de la jueza Vivian Polanía hallada muerta en su vivienda?

Por su parte, mencionó que el menor aún no ha sido registrado y que solo cuenta con el certificado de nacido vivo.