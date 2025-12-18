Zulma Guzmán Castro, la empresaria colombiana señalada de envenenar con talio a dos menores – a quienes les habría enviado frambuesas contaminadas- busca evadir a su judicialización argumentando presuntos problemas de salud mental. De esta manera, la mujer pretende evadir un proceso judicial el caso en el que es la principal sospechosa.

Leer más: Laura Sarabia, embajadora de Colombia en Reino Unido, aseguró que Zulma Guzmán será judicializada una vez sea dada de alta

De acuerdo con medios británicos, la mujer de 54 años fue rescatada del río Támesis, donde habría sufrido un incidente. Un portavoz de la Policía Metropolitana de Londres confirmó en un comunicado que sus efectivos atendieron una llamada de aviso de una mujer “en situación de peligro” cerca del Puente de Battersea, al suroeste de la capital británica, sobre las 06:45 hora local -misma hora GMT- del pasado martes 16 de diciembre.

Según información revelada por ‘Blu radio’, Guzmán habría sido la persona que alertó a las autoridades sobre una emergencia, pues pensaba arrojarse al agua del río Támesis. Al parecer, la colombiano habría tomado esta decisión tras conocer que había sido emitido circular roja de la Interpol en su contra.

No olvide leer: Autoridades revelan que “no hay signos de violencia en el cuerpo” de la jueza Vivian Polanía

“La Unidad Policial Marítima de la Met recuperó a una mujer de unos 50 años del agua a las 07:14 GMT y fue trasladada al hospital, donde desde entonces se ha determinado que sus heridas no ponen en peligro su vida”, añadieron las autoridades londinenses.

Se conoció que Guzmán había realizado un extenso recorrido por varios países intentando escapar de las autoridades. Al parecer, la mujer estuvo inicialmente en Argentina, luego llegó a Brasil, saltó a España para finalmente radicarse en Reino Unido.

Lea acá: Petro invita a María Corina Machado a Colombia para que baile “un buen vallenato” y hablar de la paz del Caribe

Medios británicos afirman que Guzmán habría llegado al Reino Unido el pasado 11 de noviembre.

Sobre este caso, la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, dijo al diario ‘El Tiempo’ que “la señora se encuentra en un hospital en este momento y no ha sido capturada. Según las leyes británicas, se debe esperar a que sea dada de alta en el hospital donde se encuentra para que la judicialicen. Una vez pase esto, será puesta a disposición de las autoridades”.

Lea también: “Señor Petro, no hay duda de que usted es el responsable político del magnicidio de mi hijo”: padre de Miguel Uribe Turbay

Por el momento, se está a la espera de conocer si la mujer vinculada al caso de envenenamiento por talio será extraditada o sometida a evaluaciones psiquiátricas