Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la reconocida jueza Vivian Polanía en el interior de su apartamento en ubicado en el barrio Ceiba II de la ciudad de Cúcuta, se han conocido nuevos detalles sobre en torno al caso.

De acuerdo con información publicada por ‘Blu radio’, en medio de la inspección realizada en el inmueble de la togada, las autoridades hallaron 26 papeletas de cocaína, que pertenecerían a la víctima.

Además, se conoció que Polanía habría instaurado denuncias ante las Fiscalía por presunta violencia intrafamiliar contra el padre de su bebé de apenas dos meses, que se encontraba junto al cadáver al momento de la inspección.

Asimismo, el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía de Cúcuta, reveló a ‘Blu radio’ que el último contacto que tuvo la jueza fue a través de una llamada realizada a uno de los integrantes de su esquema de seguridad.

“Antenoche, a las 8 de la noche, se comunicó por última vez con su esquema de seguridad, eso lo dijeron en entrevista.”, indicó.

Por su parte, explicó que tras el hallazgo del cuerpo de Polanía, la Policía realizó el restablecimiento de derechos de la menor.

“Ayer salvaguardamos la vida del menor de edad, creemos que llevaba más de 12 horas sin recibir alimento y presentaba grado de deshidratación, pero ya está estable (…) Será entregado al ICBF para que entregue el menor a las personas que corresponda”, explicó.

El uniformado también aseguró que de manera preliminar los especialistas no hallaron signos de violencia en el cuerpo de Polanía.

“La Policía Nacional, sobre las 5:30 p.m., conoció de la presunta muerte de la juez Vivian. Inmediatamente se conocieron de los hechos, se trasladó la brigada de criminalística, en compañía de nuestra Fiscalía para ingresar a la vivienda, recolectar material probatorio, realizar inspección técnica a cadáver, y, pues, preliminarmente, se establece que no hay signos de violencia en el cuerpo de la juez”, dijo Ojeda.

¿Quién es Anuar Salín Jure Balaguera, la pareja de la jueza Vivian Polanía hallada muerta en su vivienda?

Uno de los aspectos que concentra mayor atención es su relación sentimental más reciente. Vivian Polanía mantenía una relación con Anuar Salín Jure Balaguera, quien es el padre de su hijo. En la cuenta de Instagram de la togada aún permanece una imagen publicada en junio, en la que ambos aparecen sonrientes y celebrando la llegada de su bebé Mohammed.

La última actividad de la jueza en Instagram es del 18 de julio. En esa publicación, Polanía expresaba entusiasmo y emoción por su maternidad y por su hijo. Su contenido cambio notablemente empezó a compartir mensajes ligados a la maternidad, el orgullo por su embarazo y la alegría que le producía esta nueva etapa de su vida.

Instagram heidyvivianpolaniafranco Anuar Salín Jure Balaguera, pareja de la jueza Vivian Polanía

Aunque su cuenta de Instagram es privada, en sus perfiles profesionales se evidencia su trayectoria académica y laboral. Salín Jure cuenta con formación en Administración de Empresas, una especialización en Alta Gerencia y una maestría en Educación con énfasis en Matemáticas, cursada en la Universidad Francisco de Paula Santander, en Cúcuta. Además, posee estudios como tecnólogo en Gobierno Local y una especialización en Gestión del Talento Humano.

Linkedin Anuar Salín Jure Balaguera, padre del hijo de la jueza Vivian Polanía

En el ámbito laboral, ha tenido vínculos con la empresa estatal Servicios Postales 4-72, se desempeña como docente catedrático en la Universidad Francisco de Paula Santander desde el año 2018 y, actualmente, figura como ejecutivo de cuentas en la empresa GoPack365, según su perfil en LinkedIn.