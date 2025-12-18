El Tribunal Superior de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, señalados por la Fiscalía como presuntos articuladores del entramado de corrupción que rodea a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Aunque el ente acusador solicitó detención domiciliaria, la decisión judicial fue enviarlos a prisión.

La imputación fue realizada semanas atrás por la fiscal María Cristina Patiño, quien les atribuyó los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. Durante la audiencia, ambos exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro negaron los cargos y manifestaron no aceptar las acusaciones en su contra.

Asimismo, tras conocerse la determinación judicial, distintas voces del ámbito político reaccionaron. El presidente Petro se refirió al caso durante una rueda de prensa relacionada con el balance de la lucha contra el contrabando.

“No puedo decir que son corruptos. Bonilla es ingenuo. Le dije que tuviera cuidado con la extorsión, no solo del extorsionado sino el extersionador. El problema es Olmedo, pero la UNGRD ya la habían robado desde antes. Lo que se garantiza en mi gobierno, sea la prensa o nosotros mismos, se va el corrupto”.

Por su parte, el exministro de Comercio y exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, aseguró que, “@ricardobonillag a la cárcel por los hechos de los cuales alerté a @petrogustavo desde diciembre de 2023. Las cortinas de humo con las que Bonilla y @AABenedetti han intentado desvirtuar mi gestión y mis denuncias de sus actos de corrupción no son sino eso - cortinas de humo”.

Desde el Congreso también se pronunciaron sectores de oposición. El representante Andrés Forero, del Centro Democrático, destacó que. “Dos de ex-ministros de @petrogustavo a la cárcel. El “cambio”…”.

Por otro lado, la representante Lina María Garrido, de Cambio Radical, responsabilizó directamente al presidente por el escándalo y aludió a la reciente polémica que involucra a Carlos Ramón González, prófugo de la justicia, quien fue visto en una fiesta en Nicaragua.

“La cabeza de esta podredumbre se llama @petrogustavo. Hoy #Bonilla y #Velasco, ministros de #Petro, van presos por comprar congresistas con la plata de las vías del #INVIAS y con los recursos para la atención de desastres de la #UNGRD. Ojalá prendan el #ventilador, porque es muy jodido que, mientras unos pagan cárcel, el otro cabecilla, Carlos Ramón González, haga el trencito en fiestas diplomáticas en #Nicaragua”.

Para Daniel Briceño, esta decisión judicial “demuestra que el gobierno Petro ejecutó toda una estrategia criminal para lograr las mayorías para sus reformas comprando la conciencia de congresistas a punta de coimas y contratos“.