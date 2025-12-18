El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, llegó este jueves a Popayán para encabezar una reunión de alto nivel con la cúpula militar y de Policía, los mandos regionales y las autoridades locales, con el fin de evaluar el dispositivo de seguridad desplegado en el Cauca y anunciar un rediseño operacional de la estrategia contra las disidencias de las Farc,

El encuentro busca fortalecer la ofensiva contra las estructuras criminales que operan en este departamento del suroccidente del país, con énfasis en golpear sus redes logísticas, financieras y de apoyo territorial, responsables de buena parte de los hechos de violencia que afectan a la población civil.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, durante la jornada se realizarán anuncios clave y se asumirán compromisos orientados a mejorar las condiciones de seguridad y bienestar de las comunidades, en una de las regiones más golpeadas por la presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas.

Entre las medidas que serán presentadas se encuentran el aumento de las capacidades humanas y tecnológicas para reforzar las labores de inteligencia, un mayor empleo de aeronaves para operaciones de control territorial, el fortalecimiento de las Fuerzas Especiales y la implementación de recompensas para facilitar la ubicación y captura de cabecillas y estructuras criminales.

Petro pide explicaciones

El presidente Gustavo Petro anunció este jueves que pedirá explicaciones a los mandos del Ejército del suroeste del país por la toma guerrillera en el municipio de Buenos Aires, en el convulso departamento del Cauca (suroeste), que duró más de siete horas, dejó ocho policías heridos y graves daños a varias edificaciones del pueblo.

“Llamaré a los mandos del Ejército en la zona para su cabal explicación sobre los hechos en Buenos Aires, Cauca”, escribió Petro en X, en referencia al ataque atribuido al Frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC), una disidencia de las antiguas FARC liderada por alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país.

El mandatario aseguró que las órdenes de protección para Buenos Aires y la parte alta de la cordillera Occidental en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca habían sido impartidas desde hace semanas, por lo que advirtió que “cualquier incompetencia llevará a cambios de los mandos”.