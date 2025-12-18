El presidente Petro anunció que solicitará un informe detallado a los mandos militares en el norte del Cauca luego del prolongado hostigamiento armado registrado en el municipio de Buenos Aires, Cauca, donde grupos armados ilegales atacaron durante varias horas a la Fuerza Pública y a la población civil.

Según las autoridades, el ataque, atribuito al frente ‘Jaime Martínez’, perteneciente a las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco, se extendió por cerca de siete horas y dejó como saldo ocho policías heridos, además de cuantiosos daños en viviendas, establecimientos comerciales y edificaciones públicas.

A través de su cuenta en X, el jefe de Estado advirtió que llamará “a los mandos del Ejército en la zona para su cabal explicación sobre los hechos en Buenos Aires, Cauca. Las órdenes de protección de Buenos Aires y la parte alta de la cordillera occidental en el Cauca y Valle han sido dadas hace semanas, cualquier incompetencia llevará a cambios de los mandos”.

Tras la noche de violencia, los habitantes del municipio amanecieron entre escombros. Testigos señalaron que los uniformados presentes resistieron el ataque con los recursos disponibles, pero los refuerzos solo llegaron varias horas después. Las autoridades explicaron que las condiciones climáticas adversas dificultaron el apoyo aéreo y retrasaron el arribo de tropas adicionales.

Por otro lado, la vicepresidenta Francia Márquez también se pronunció frente a los hechos y expresó su rechazo al ataque armado.

“Estos hechos merecen todo el repudio de la sociedad. Le solicité respetuosamente al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, reforzar la seguridad y retomar el orden público. Como Gobierno nacional no podemos permitir que estos grupos al margen de la ley impongan el terror en los territorios”, expresó.

Petro descarta diálogos con disidencias en el Cauca

En su mensaje, el presidente fue enfático en señalar que el Gobierno no adelanta ni adelantará negociaciones de paz con el grupo armado comandado por alias Iván Mordisco responsable del ataque. Aseguró que se trata de estructuras ligadas al narcotráfico y responsables de graves violaciones contra comunidades indígenas.

“Las fuerzas que chocan contra la sociedad en el Cauca, no están en negociaciones con el gobierno, no las queremos en negociaciones, porque son grupos armados del narcotráfico y genocidas del pueblo indígena. El narcotráfico es fuerte en el Valle del Cauca desde hace décadas por su cercanía al océano Pacífico y por la cercanía de algunos poderosos políticos con poder regional al narcotráfico, de lo cual nos debería hablar la misma gobernadora”, escribió.

Petro también señaló que “en Valle del Cauca no fracasa la paz, la paz nunca fracasa, fracasa es la guerra y la violencia. He extraditado a Pipe Tulúa, jefe de banda. Y buscamos que la juventud vallecaucana salga voluntariamente de las bandas. Sabemos que en Tulúa hay una gran centro con se apoya en software de la DIAN que ayuda al contrabando. El contrabando es el lavado de dólares de la cocaína”.