La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) abrió este martes 16 de diciembre una nueva subasta pública donde ciudadanos y empresas pueden pujar por una variedad de artículos que incluyen vehículos, motos, joyas, muebles y maquinaria industrial. La venta se realiza completamente en línea a través de la plataforma El Martillo, administrada por el Banco Popular.

Los interesados tienen hasta las 2:30 de la tarde de este jueves 18 de diciembre para presentar sus ofertas en este remate digital, en el que algunos lotes comienzan con precios desde 2 millones de pesos.

Según la DIAN, esta modalidad de venta busca recuperar recursos vinculados a deudas tributarias o a bienes que han sido decomisados o dejados en abandono tras procesos de control.

Para formar parte en la subasta, quienes deseen competir por uno o varios bienes deben registrarse en El Martillo y validar su usuario en línea. Los interesados también deben tener una cuenta bancaria activa y aportar un depósito previo como garantía.

Una vez inscritos, los participantes pueden explorar el catálogo completo que detalla cada elemento disponible y sus especificaciones. Las pujas deben iniciar ofreciendo al menos el 70% del valor avalúo del bien, y quienes participen deben consignar el 40% de ese avalúo como garantía para ser aceptados en el proceso.

Recomendaciones de seguridad

Antes de realizar cualquier oferta, la DIAN recomienda que los usuarios revisen cuidadosamente las condiciones y ubicación de los bienes, así como los requisitos para completar el proceso de compra.

Además, es importante recordar que todos los procesos formales se realizan exclusivamente a través de la plataforma oficial y los canales institucionales de la DIAN.